Descoperirea NASA pe Titan, cel mai mare satelit al planetei Saturn. ”Este misterios”

Nasa

Cercetătorii NASA susțin că au descoperit un misterios coridor de gheață pe luna planetei Saturn, Titan, relatează space.com

Oamenii de știință au anunțat descoperirea bazându-se pe informați strânse de sonda Cassini care a analizat sistemul planetei Saturn timp de 13 ani.

Practic, cercetătorii au descoperit un ”coridor misterios” de gheață care se întinde pe 6300 de kilometri, aproape pe jumătate din dimensiunea celui mai mare satelit al planetei Saturn, relatează space.com.

Titan este singurul satelit natural cunoscut care are o atmosferă densă și singurul corp ceresc, altul decât Pământul, pentru care există o dovadă clară că are o suprafață lichidă. Titan, care este cu 50% mai mare decât Luna, are o atmosferă bogată în nitrogen.

”Nu am înteles tot ce se putea despre Titan cu ajutorul Sondei Cassini”, a explicat Jani Radebaugh, cercetător la Universitatea Brigham Young din Utah, care însă nu a fost implicat în noul studiu.

Pentru a ajunge la aceste concluzii, cercetătorii au folosit o tehnică nouă ce presupune analizarea unor elemente mai mici din informațiile strânse, care în mod normal ar fi trecute cu vederea.

Cercetătorii spun că mai au nevoie de informații pentru stabili precis cum s-a format structura de gheață de pe Titan.

”Coridorul de gheață este misterios” pentru că nu se corelează cu datele de la suprafață sau din interior, susține Caitlin Griffith, cercetător la Universitatea din Arizona. ”Aceasta structură de gheață poate să fie un vestigiu dintr-o perioadă în care Titan arăta diferit față de acum”, a spus ea pentru newscientist.com.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!



Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!