Descoperire importantă pentru lumea creștină făcută de arheologi în Betleem. FOTO

Inelul din bronz a fost curățat, iar inscripția gravată a fost partial descrifrată. Astfel, arheologii au ajuns la concluzia că obiectul nu era o podoabă, ci era folosit pentru sigilii de către guvernatorul roman care l-a condamnat pe Iisus Hristos la răstignire, scrie The Sun.

This is the ring of Pontius Pilate, used in his administration as governor

Maybe he wore it when he sentenced Our Lord to scourging & crucifixion

Why has it come to light now? For those with eyes to see is it a sign that Christ is soon to judge history?