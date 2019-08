Ce s-a descoperit într-o celebră pictură semnată de Leonardo Da Vinci

Analiza științifică a picturii „Fecioara între stânci”, expusă în Londra, arată pictura originală pe care Da Vinci a început-o și a abandonat-o mai târziu, înainte să picteze varianta finală, care a fost admirată timp de secole întregi.



15 years after discovering part of a hidden drawing beneath Leonardo’s Virgin of the Rocks, our team of scientists and conservators have uncovered more of the mystery. Find out more here: https://t.co/4pzWgYp2ul #Leonardo500 pic.twitter.com/dPMX1zbhsO