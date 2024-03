Ce au descoperit cercetătorii în interiorul uneia dintre cele mai vechi galaxii. A existat în urmă cu 13 miliarde de ani

Denumită GN-z11, aceasta a fost descoperită în 2016, după ce au fost analizate datele furnizate de telescopul Hubble.

Însă telescopul James Webb operează în infraroşu. Acest lucru face posibilă determinarea compoziţiei galaxiilor şi a altor corpuri stelare: o modalitate de a clasifica populaţiile de stele în funcţie de vârsta lor.

În Univers există trei categorii de stele. Stelele bogate în metale, precum Soarele nostru, fac parte din populaţia I. Ele reprezintă majoritatea covârşitoare a stelelor de pe cer. Stelele din populaţia II sunt destul de rare: ele sunt mai bătrâne şi foarte sărace în metale.

Se crede că stelele din populaţia III s-au format imediat după Big Bang. Potrivit oamenilor de ştiinţă, acestea sunt compuse aproape în întregime din hidrogen şi heliu. Dar existenţa lor nu a fost niciodată dovedită: "Descoperirea lor este unul dintre cele mai importante obiective ale astrofizicii moderne", explică NASA.

Astronomii au descoperit un roi de heliu gazos în studiul galaxiei GN-z11. "Faptul că nu vedem nimic altceva decât heliu sugerează că acest cluster trebuie să fie relativ intact", explică Roberto Maiolino de la Universitatea Cambridge.

Observers using Webb also discovered a pocket of pristine gas in the galaxy’s halo. Theory and models both suggest that clumps of helium like these may collapse to form Population III stars, the first generation of stars in the early universe. pic.twitter.com/scHDCKEkbM