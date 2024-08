Au fost descifrate tăblițele babiloniene care prezic dezastre și moarte. Concluziile la care au ajuns cercetătorii

Tăblițele descriu modul în care unele eclipse de lună sunt semne rele și că prevestesc moarte, distrugere și ciumă, notează Live Science.

Cele patru tăblițe de lut „reprezintă cele mai vechi exemple de compendii de prevestiri de eclipse lunare descoperite până în prezent”, au scris Andrew George, profesor emerit de babiloniană la Universitatea din Londra, și Junko Taniguchi, cercetător independent, într-un articol publicat recent.

Autorii tăblițelor foloseau de detalii perecum ora, mișcarea umbrelor și data și durata eclipselor pentru a face preziceri.

De exemplu, un prezicător spune că dacă „o eclipsă se întunecă din centrul ei deodată [și] se limpezește deodată: un rege va muri, distrugerea Elamului”. Elam era o zonă din Mesopotamia centrată în ceea ce este acum Iranul. Un alt profeție spune că dacă „o eclipsă începe în sud și apoi se limpezește: căderea Subartu și Akkad”, ambele erau regiuni ale Mesopotamiei la acea vreme. Iar un alt text spune: „O eclipsă în ceasul de seară: înseamnă ciumă”.

The Trustees of the British Museum