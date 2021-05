VIDEO. Partida Manchester United - Liverpool, amânată după ce terenul a fost invadat de suporteri

Incidentul a privat-o pe Manchester City de o posibilă adjudecare a titlului de campioană înaintea returului din semifinalele Ligii Campionilor cu PSG, de marţi.

Reacţia suporterilor a venit din cauza scandalului generat de anunţul creării Super Ligii europene, competiţie dorită de mai multe cluburi disidente, între care Manchester United, dar la care s-a renunţat rapid datorită mobilizării fanilor, relatează Agerpres.

BREAKING: Angry Manchester United fans are staging a protest against the club's owners after getting inside their Old Trafford stadium.

