Unul dintre jucătorii lui Real Madrid, infectat cu Covid-19. În ce stare se află acesta

În urma acestui anunţ, Mariano Diaz a devenit incert pentru meciul cu Manchester City, programat pe 8 august, pe Etihad Stadium, în manşa secundă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, scrie Agerpres.

Real a precizat că testele au fost efectuate luni, iar Diaz, care este ''în stare perfectă de sănătate'', se va autoizola la domiciliu. Potrivit Europa Press, atacantul hispano-dominican nu a fost în contact cu coechipierii săi şi astfel nu ar exista riscul transmiterii virusului în rândul acestora.

OFFICIAL: Real Madrid confirm Mariano Diaz has tested positive for COVID-19 and is in quarantine away from the rest of the squad ahead of their August 7 game vs. Manchester City in the Champions League pic.twitter.com/9wdteJu9m3