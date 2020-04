Un suedez a rămas șocat de ce se întâmplă în România: „Totul este posibil”

Președintele Klaus Iohannis a anunțat în urmă cu o săptămână că restricțiile vor fi relaxate treptate, începând cu data de 15 mai.

Ulterior, reprezentanții Federației Române de Handbal au anunțat că, în cazul în care starea de urgență nu va fi prelungită după 15 mai, competițiile de handbal vor fi reluate.

Potrivit sport.ro, FRH a renunțat la play-off și play-out, iar campioana va fi decisă după disputarea meciurilor din sezonul regulat: 7 etape la feminin și 3 etape la masculin.

Astfel, competiția feminină va debuta pe 5 iunie, cu sferturile din Cupa României, iar la masculin, primele meciuri se vor juca pe 31 mai.

Această decizie l-a revoltat pe fostul selecționer Thomas Ryde, demis în ianuarie de la cârma naționalei feminine de handbal.

„99% din toate sporturile de echipă sunt anulate, deoarece oamenii sunt mai importanți decât banii. Apoi, Federația Română de Handbal decide ca liga să fie terminată. Va reîncepe pe 31 mai, 10 meciuri în 22 de zile. Totul este posibil în România. Dumnezeule!!!”, a scris Ryde pe Twitter.

99% av all tävlingssport är inställd, då människor är viktigare än pengar. Då tar Rumänska handbollsförbundet beslut att ligan skall spelas färdigt - 31 maj skall det bli omstart, 10 matcher på 22 dagar. Everything is possible in Romania. Min skapare!!!