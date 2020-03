Un fost președinte al echipei Real Madrid a murit din cauza coronavirusului

Bărbatul a fost internat marţi, după ce i s-a înrăutăţit starea după opt zile în care a avut febră, potrivit News.ro.

După ce a fost internat, Sanz a fost testat pentru depistarea coronavirusului, iar rezultatul a fost pozitiv.

O zi mai târziu, starea de sănătate a fostului preşedinte de club s-a agravat, iar sâmbătă bărbatul a încetat din viaţă.

Former Real Madrid president Lorenzo Sanz has died of coronavirus

The 76-year-old had been hospitalised on Tuesday after developing a fever and tested positive for #COVID19

