Townsend, în lacrimi după ce a învins-o pe Halep: Acest meci mi-a arătat că pot

Taylor Townsend a izbucnit în plâns la finalul meciului cu Simona Halep. „A trebuit să fac ceva deosebit, pentru că altfel nu aveam nicio șansă în fața Simonei”, a mărturisit sportiva, locul 116 WTA.

Simona Halep, locul 4 WTA, a fost învinsă, joi, cu scorul de 2-6, 6-3, 7-6 (4), de americanca Taylor Townsend, venită din calificări, în turul al doilea al US Open.

„E prima dată când ajung în turul 3! Am avut niște meciuri foarte echilibrate cu jucătoare de top, dar acest meci înseamnă foarte mult pentru mine, îmi arată că pot! Până acum jucam împotriva Simonei Halep ca să nu pierd. Astăzi, am jucat ca să câștig! Am fost mai agresivă, am venit la fileu.



Mi-am dat seama că nu am nimic de pierdut. A fost copleșitor să joc pe această arenă, dar am reușit.



A trebuit să fac ceva deosebit, pentru că altfel nu aveam nicio șansă în fața Simonei. Am venit la fileu de peste 100 de ori!

Am trecut prin momente dificile în carieră, dar acum lucrurile par să meargă mai bine. Îi multumesc antrenorului meu pentru îndrumare, e o persoana deosebită”, a spus Taylor Townsend, potrivit sport.ro.

Simona Halep a pierdut primul meci cu Taylor Townsend după trei partide câştigate în două seturi. Totodată, ea a ratat un duel românesc în turul al treilea al US Open.

Astfel, Townsend va evolua cu Sorana Cîrsea, locul 106 WTA, în manşa a treia a ultimului grand slam al anului. Cîrstea rămâne singura jucătoare română în competiţia feminină de simplu de la Flushing Meadows.

