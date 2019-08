Simona Halep, interviu: "Când cineva îmi spune că joc la pariuri, nu pot accepta aşa ceva"

Simona Halep a vorbit într-un interviu acordat recent despre ce a însemnat Wimbledon-ul pentru ea, despre relaţia cu Ion Tiriac, despre Darren Cahill, dar și despre provocări personale şi criticile apărute la adresa ei.

Invitată la TVR, Simona Halep a vorbit într-un interviu despre tot ce iîseamnă viața ei în prezent.

Simona a confirmat că are un iubit și a mărturisit că, în acest moment, nu ar sacrifica viața personală pentru tenis.

"Când am câștigat Roland Garros a fost o eliberare pentru mine și am prins încredere că se poate să fac lucruri extraordinare. Au fost două Grand-Slam-uri câștigate, amândouă speciale, dar foarte diferite. Roland Garros-ul a fost sub o presiune enormă, auzeam în jurul meu că nu sunt o jucătoare adevărată fără Grand Slam", a spus Simona la TVR.

"Nu îmi place că mă critică nu pe tenis, ci cum sunt eu ca persoană, și asta m-a deranjat foarte tare în ultimul timp. [...] Critica o primesc foarte pozitiv și foarte deschis, este bine întotdeauna să ai critici lângă tine ca să te facă să îți dorești mai mult, să fii mai bună. Nu mă deranjează absolut deloc. Dar, atunci când mă jignește cineva fără ca eu să fac nimic este destul de deranjant. Faptul că mi se analizează jocul și spune cineva că joc prost, joc slab - sunt ok cu asta și accept. Dar atunci când cineva îmi spune că nu vreau să fiu pe teren, că joc la pariuri sau că arăt ca o nesuferită pe teren este o jignire directă iar acestea nu pot să le accept. De aceea, între mine și presa românească s-a format o oarecare distanță", a mai spus Simona Halep.

"Am reușit să controlez emoțiile negative și panica. Așa am putut să câștig și Grand Slam, am putut să termin doi ani la rând numărul 1. Când simt un moment de panică intru pe pozitiv și încerc să mă prețuiesc și încerc să mă încurajez singură", marturiseste sportiva.

"Am un iubit, am o relație normală, cum are toată lumea de vârsta mea, mă simt bine. Nu mă ascund și este un lucru public. Dar aș vrea să păstrez pentru intimitatea mea acest lucru și rog presa românească să nu mai scrie tot felul de articole pentru că nu e normal, din punctul meu de vedere", a declarat sportiva pentru TVR.