Sute de mii de francezi, în stradă după victoria la CM. Lupte cu poliţia în Paris şi Lyon

AFP

O bucurie fără margini a pus stăpânire pe francezi după victoria din finala Campionatului Mondial de Fotbal. Sute de mii de oameni au ieşit în stradă pentru a sărbători câştigarea Cupei.

Pe Champs Elysee, petrecerea a continuat până târziu în noapte, când cei rămaşi au devenit agresivi, iar poliția a intervenit. Campionii sunt aşteptaţi luni în ţară şi ar putea fi primiţi la Palatul Elysee de preşedintele Macron, care s-a bucurat în tribuna oficială de fiecare reuşită a fotbaliștilor.

90 de mii de suporteri au urmărit meciul pe ecrane uriaşe instalate lângă Turnul Eiffel. Iar victoria a scos în stradă 250 de mii de oameni pe Champs Elysee. Bubuiturile petardelor, claxoanele şi uralele au umplut văzduhul. De la Sacre Coeur până la Sorbona, un cor asurzitor a intonat când Marseieza, când "We are the champions".

Sărbătoarea a continuat până târziu in noapte la Arcul de Triumf, pe care au fost proiectate tricolorul francez şi fotografiile fotbaliştilor din echipa naţională. Euforia a cuprins şi străzile din Marsilia, Lyon, Lille sau Bordeaux. 110.000 de poliţişti şi jandarmi au fost mobilizaţi pentru a asigura ordinea şi securitatea festivităţilor.

Dar sărbătoarea a devenit pe alocuri violentă. La Paris, poliţiştii au fost atacaţi cu fumigene şi au decis să împrăştie petrecăreţii cu tunurile de apă. Incidente au avut loc şi la Lyon.

La Zagreb, unde mii de oameni au urmărit meciul în pieţe, entuziasmul a făcut loc treptat unui amestec de dezamăgire şi mândrie.

Campionatul Mondial de Fotbal aproape că a paralizat Croaţia. Autorităţile şi presa au descris acest turneu drept cel mai mare eveniment sportiv din istoria ţării.

