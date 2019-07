Simona Halep - Victoria Azarenka la Wimbledon. Halep s-a calificat în optimi

UPDATE Halep a câștigat și setul doi cu 6-1 și s-a calificat în optimi la Wimbledon.

UPDATE Halep a câștigat setul 1 cu 6-3. Azarenka a greșit foarte mult. 20 de erori nefortate in dreptul jucătoarei din Belarus.

A battle of two former world No.1s on Centre Court today#Wimbledon | @Simona_Halep | @vika7 pic.twitter.com/TAkQN5d4tj