Simona Halep s-a retras din semifinalele de la Bad Homburg

Românca s-a retras din semifinalele turneului de la Bad Homburg înaintea confruntării cu Bianca Andreescu, locul 63 WTA.

„Simona Halep s-a retras de la Bad Homburg Open din cauza unei accidentări la gât. Bianca Andreescu merge în finală şi o va înfrunta pe câştigătoarea meciului Cornet-Garcia, sâmbătă”, este mesajul WTA transmis pe Twitter.

