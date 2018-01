Simona Halep, prima reacție după calificarea în semifinale la Australian Open: ”Vreau să mă bucur de această fază”

Iată prima declarație:

"Mă bucur mult că sunt în semifinale. Am mai fost în 2008, la juniori. E un sentiment plăcut. Este minunat să joc pe această arenă. Nu a fost cel mai bun start de meci, dar am știut că a trebuit să mă deplasez mai bine și să nu mai ratez. A început să deschid terenul, am servit bine. Totul a mers conform planului.

Cred că sunt solidă la retur. Antrenez asta. E foarte important pentru mine să fac adversarul să se teamă. M-am bucurat că am început să o trimit în spatele terenului. E un secret, nu pot să vă spun cum citesc serviciul. Data viitoare poate își va da seama .

Sigur o sa fie diferit meciul următor. Kerber pune multe mingi în teren, se deplasează bine. Trebuie să domin meciul. Vreau să mă bucur de această fază a competiției.

Derren mă ajută foarte mult să mă relaxez în timpul meciurilor. Intru mereu fericită pe teren. Îi mulțumesc".

"It's really nice to be in the semis... For sure it wasn't my best start, but I knew I had to restart which I did."@Simona_Halep steams ahead to her first #AusOpen semifinal! pic.twitter.com/7gXSSQNdgl