Simona Halep împlinește 31 de ani. Cariera și cele mai importante evenimente din viața marii campioane | GALERIE FOTO

Pe 27 septembrie 2020, Simona Halep împlinește 31 de ani.

Simona Halep a atins prima poziție în clasamentul mondial WTA, în două rânduri, între 2017 și 2019. A ocupat această poziție timp de 64 de săptămâni.

Simona Halep (locul 7 WTA) a câștigat prestigiosul trofeu French Open 2018 și care este considerată „a doua rachetă a lumii”.

Viața Simonei Halep

Simona Halep s-a născut pe 27 septembrie 1991, în Constanța într-o familie de aromâni, avându-i ca părinți pe Stere și Tanya Halep.

Simona și-a descoperit pasiunea pentru tenis la vârsta de patru ani și l-a avut ca antrenor pe fratele ai, Niculae.

Simona petrecea ore în șir cu racheta în mână și la vârsta de șase ani nu trecea zi fără să fie pe terenul de tenis.

În copilărie, Simona avea doi idoli în lumea tenisului, pe Justine Henin și Andrei Pavel, iar din afara tenisului, pe Gheorghe Hagi.

„Nu știu exact ce vârstă aveam, mergeam la turnee și îmi era rușine să mă încălzesc înainte de meciuri.” a spus Simona. “Mergeam undeva în spatele terenurilor sau într-un colț și mă încălzeam. Am fost un copil foarte timid. Diferența se vedea în atitudine, fetele care veneau din țări mai mari aveau mai multă încredere, erau mult mai relaxate și acomodate deja cu tot felul de lucruri. La începutul carierei mele, eram mai reținută și mi-a luat ceva timp să mă obișnuiesc”, potrivit simonahalep.com

În 2016, Simona s-a mutat la București pentru a începe cariera în tenis.

Primul Grand Slam

În 2018, Simona Halep, a câştigat primul său trofeu din carieră, după ce a învins-o în trei seturi, 3-6, 6-4, 6-1 pe americanca Sloane Stephens, în finala turneului de la Roland Garros.

„Vreau să vă mulţumesc tuturor. A fost minunat. În ultimul game am simţit că nu mai pot respira. Am făcut tot ce am putut. E uluitor. Am visat la acest moment de când am început să joc tenis. Sunt foarte fericită că s-a întâmplat la Roland Garros. Parisul e un oraş special pentru mine.

E un moment emoţionant să ţin acest discurs din postura de câştigătoare. Mi-am dorit ca acest titlu să vină aici, în Franţa. Vă mulțumesc tuturor. O felicit pe Sloane, a fost foarte bună. Mulţumesc lui Darren, tuturor. Am simţit sprijinul vostru pe parcursul acestor două săptămâni. Sper ca, pe viitor, să mai joc măcar o finală aici. Mulţumesc tuturor, ne vedem la anul”, a declarat Halep după triumful de la Paris.

Al doilea Grand Slam

În 2019, Simona a devenit primul jucător român de tenis care a câștigat titlul de simplu de la Wimbledon. Simona și-a dat sufletul pe teren în finala cu Serena Williams reușind să o elimine cu scorul 6-2, 6-2.

„Mi-am dorit foarte mult acest titlu”, a spus Simona în conferința de presă de după meci.

„Când am început turneul, le-am spus colegilor din vestiar că visul meu este să devin membră aici. Astăzi visul meu a devenit realitate și sunt foarte fericită. Wimbledon-ul este un turneu foarte special. Putem spune că aici s-a născut tenisul. Toate regulile îl fac un turneu foarte prestigios, puțin diferit și mai special”, a mai spus ea.

Viața personală a Simonei Halep

Simona Halep a fost rezervată în privința amănuntelor despre viața ei personală, fiind mai important ca fanii să cunoască doar inforamații despre activitatea de pe terenul de tenis și nu din viața personală.

Divorțul de Toni Uruc

La aproape un an de la cununia civilă, Simona Halep și Toni Uruc, omul de afaceri constănțean au decis să pună capăt mariajului.

Pe 14 septembrie 2022, Simona Halep și Toni Uruc au mers la un birou notarial din zona Dorobanți pentru a semna actele de divorț. Cei doi ar fi stabilit de la început să nu împartă bunurile în urma unei posibile despărțiri.

Anul acesta, pe 13 noiembrie, Simona și Toni ar fi trebuit să facă nunta la un cazino din Sinaia.

Simona Halep, a doua intervenție chirurgicală

La două săptămâni de la divorțul de Toni Uruc, Simona Halep și-a făcut rinoplastie. Jucătoarea de tenis a ținut să împărtășească și cu fanii că este mândră de noul ei look, postând pe contul de Instagram o fotografie în care avea un zâmbet larg.

Rinoplastia nu este singura intervenție chirurgicală pe care a avut-o Simona. La vârsta de 18 ani, Simona și-a făcut o operație de micșoare de sâni, pentru că îi creau probleme la coloană atunci când era pe terenul de tenis.

