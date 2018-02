Simona Halep - Ekaterina Makarova 6-3, 6-0, la Doha. Românca s-a calificat în optimile turneului

Agerpres

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2, a câştigat primul meci de după finala de la Australian Open, cu scorul de 6-3, 6-0, cu rusoaica Ekaterina Makarova, locul 36 WTA, în primul tur al turneului de la Doha.

Halep a jucat primul meci oficial în echipament Nike, după ce a semnat un contract de sponsorizare cu producătorul american: şapcă roz pal, tricou roz pal, cu dungă neagră pe umeri şi pe părţile laterale ale corpului, pantaloni scurţi de aceeaşi culoare, încălăminte roz pal cu negru. Şi se poate spune că noua ţinută i-a purtat noroc româncei, însă Simona Halep îşi "face" norocul printr-un joc bun.

Ea a abordat mai devensiv partida aceasta decât a făcut-o la Australian Open, dar a controlat întâlnirea prin mingile bine trimise în profunzime şi către marginile terenului, dar şi prin schimbări de direcţie derutante. Singurele sincope din buna ei evoluţie au apărut când serviciul, mai ales primul, nu a fost la înălţime, iar atunci Makarova a penalizat-o prin retururi în forţă. Din fericire pentru fostul lider WTA, astfel de momente au fost puţine, doar în finalul setului secund.

Înaltă de 1,8 metri, stângace, Makarova a abordat ofensiv meciul cu Simona Halep. Rusoaica a dat tare în minge, dar a alternat momentele bune, cu numeroase greşeli neforţate. În cele din urmă, Halep s-a impus fără probleme, fără a se întrebuinţa foarte mult şi fără a acuza probleme la glezna accdidentată la Melbourne.

Simona Halep a reuşit break-ul în al doilea ghem al setului I, apoi l-a "dublat" în al şaselea, ducând scorul la 5-1. Profitând de o scădere a nivelului serviciului Simonei Halep, Makarova a făcut rebreak, apoi s-a apropiat la 3-5. Touşi românca a închis setul, după ce a salvat o minge de break, scor 6-3, după 41 de minute.

Halep a reuşit un "bagel" în setul al doilea, pe care l-a început cu un break, punând capăt partidei după 6-0 şi după 72 de minute.

În faza următoare, Halep va evolua cu sportiva letonă Anastasija Sevastova, locul 15 WTA şi cap de serie numrăul 13, care a trecut, tot miercuri, cu socrul de 6-4, 6-1, de japoneza Naomi Osaka, locul 51 WTA, venită din calificări.

La Doha va fi cea de-a noua întâlnire Halep - Sevastova, românca fiind în avantaj, scor 5-3. Halep a câştigat utimele patru partide, în câte două seturi, serie începută cu 6-0, 6-0, în finala turneului de la Bucureşti (2016) şi încheiată în august 2017, cu 6-4, 6-3, în optimi, la Cincinnati.

Calificarea în turul al doilea al Qatar Open este recompensată cu un premiu în valoare de 17.325 de dolari şi cu 60 de puncte WTA.

DESFĂȘURAREA PARTIDEI

Setul II

Halep - Makarova 6-0. Simonei Halep a pierdut doar trei game-uri contra rusoaicei Ekaterina Makarova şi va juca în optimile de finală contra letonei Anastasija Sevastova. Halep conduce acum cu 4-2 la capitolul meciuri directe contra Ekaterinei Makarova.

Halep - Makarova 5-0. Încă un break al Simonei Halep, care va servi pentru calificarea în optimile de finală de la Doha.

Halep - Makarova 4-0. Simona Halep joacă un tenis excelent în acest set secund. A servit impecabil și acum este la un pas de victorie.

Halep - Makarova 3-0. Al doilea break al Simonei Halep din acest set. Este tot mai aproape de calificarea în optimile de finală.

Halep - Makarova 2-0. După un game foarte lung și extrem de dificil, Simona își câștigă serviciul. Halep a salvat patru mingi de break și a închis game-ul cu un as.

Halep - Makarova 1-0. Simona Halep a început cu break al doilea set al partidei din turul secund al turneului WTA de la Doha.

Setul I

Halep - Makarova 6-3. Simona Halep a câștigat primul set, după un game extrem de disputat, în care Simona a ratat două mingi de set și a salvat o minge de break.

Halep - Makarova 5-3. Al doilea game consecutiv câştigat de Ekaterina Makarova. Rusoaica s-a descurcat mai bine, a dominat schimburile și a redus din diferență. Simona va servi din nou pentru a câștiga setul.

Halep - Makarova 5-2. Simona nu a reușit încă să câștige setul. Makarova s-a concentrat și a jucat mai bine în acest game, a forțat și a reușit să o pună în dificultate pe Simona, care și-a cedat serviciul.

Halep - Makarova 5-1. Simona reușește al 2-lea break din primul set și va fi cea care va servi pentru câştigarea primului set.

Halep - Makarova 4-1. Simona a reușit un game excelent, pe care l-a câştigat la 0, după ce a servit doi aşi. Ekaterina Makarova a solicitat intervenţia antrenorului.

Halep - Makarova 3-1. Makarova încearcă să câştige primul game din meci şi Simona îi oferă această şansă după 2 greşeli neforțate. Simona Halep egalase de la 0-40 și părea că deține controlul partidei. Rusoaica obţine primul game.

Halep - Makarova 3-0. Un nou game în contul Simonei, reușit foarte rapid.

Halep - Makarova 2-0. Break reușit de Simona Halep, la avantaj.

Halep - Makarova 1-0. Game câștigat de Simona, la 30, după un început mai greu.



Simona Halep - Ekaterina Makarova. Halep va disputa primul meci oficial, după înfrângerea în fața danezei Caroline Wozniacki, în finala Australian Open.

Meciul Simonei Halep cu rusoaica Ekaterina Makarova, numărul 35 mondial, este al treilea de pe terenul central, după două întâlniri de simplu feminin.

Tot pe terenul central, în ultima întâlnire a zilei, Mihaela Buzărnescu, numărul 43 mondial, va evolua contra letonei Jelena Ostapenko, favorită 6.

În al treilea meci de pe terenul 2, Monica Niculescu, locul 92 WTA, va juca în turul doi cu slovaca Magdalena Rybarikova, favorită 14 şi locul 18 mondial.

Şi Sorana Cîrstea joacă, miercuri, la Doha, în turul doi, cu belgianca Elise Mertens, locul 20 mondial, sau Timea Babos, din Ungaria, locul 35 mondial. Meciul este al doilea de pe terenul 3.

Halep poate reveni rapid pe locul 1

Dominaţia Caroline Wozniacki în tenisul feminin s-ar putea termina foarte curând, readucând-o pe Simona Halep în fruntea clasamentului WTA.

Carolinei Wozniacki are 349 de puncte WTA în faţa Simonei Halep, dar aceasta poate reveni pe locul I la Doha, deoarece daneza are de apărat punctele obţinute în 2017 la acest turneu, în vreme ce Halep nu a participat la el anul trecut.

Concret, pentru a o depăşi pe Wozniacki, Halep trebuie să ajungă măcar în sferturile competiţiei din Qatar şi să aibă o victorie în plus faţă de tenismena daneză. Există, de asemenea, posibilitatea ca Wozniacki şi Halep să se întâlnească în finala turneului.

“Piciorul este ok, dar trebuie să joc un meci oficial să văd cum va fi. Sper că nu se va întâmpla nimic şi voi fi aptă de joc. În primul rând mă gândesc la sănătate. Trebuie să fiu sigură că piciorul este ok. Sunt pregătită, m-am antrenat câteva zile. Chiar şi azi m-am antrenat şi o voi face şi mâine. Sunt pregătită să joc, dar voi vedea mai exact mâine. Toate jucătoarele din Top10 sunt capabile să câştige orice turneu şi orice meci. Eu sunt pregătită pentru oricine şi mă concentrez doar la mine, pentru că aşa este mai bine. Nu trebuie să te distragă nimic”, a declarat marţi Halep, potrivit News.ro.

