Simona Halep - Alison Riske live text, marți, în primul tur la Roland Garros

Getty

Simona Halep - Alison Riske LIVE TEXT, în primul tur la Roland Garros. Simona Halep, numărul 1 WTA, joacă marți, de la ora 12:00, împotriva jucătoarei americance Alison Riske, numărul 105 WTA, în prima rundă a turneului de Grand Slam Roland Garros.

Simona Halep - Alison Riske, primul tur la Roland Garros. Halep și Riske s-au mai întâlnit de două ori până în prezent. Românca are două victorii în meciurile directe.

În 2015, Halep a învins-o pe Riske în cadrul turneului de la Roma, în două seturi, iar în 2017 a învins-o în primul tur la Beijing, când americanca a reușit să îi ia un set.

Simona Halep are două finale jucate la Roland Garros, ambele pierdute, în 2014 și în 2017. În 2014, românca a jucat finala împotriva rusoaicei Maria Sharapova, pe care a pierdut-o în 3 seturi, 4-6, 6-7, 4-6. În 2017, Halep a disputat finala French Open împotriva letonei Jelena Ostapenko, 6-4, 4-6, 3-6.

''Cred că sunt o jucătoare mai bună decât anul trecut. Sunt mai puternică mental. Am muncit mult şi am progresat. Vreau doar să mă concentrez pe ce am de făcut şi să devin şi mai bună. Rezultatele vin dacă eu progresez'', a declarat Simona Halep la Roland Garros, citată de L'Equipe, informează Agerpres.ro

Simona Halep a declarat că se aşteaptă ca fiecare meci să fie dificil, inclusiv cel de debut, şi nu se gândeşte încă la titlu: ''Ştiu că fiecare meci va fi foarte dificil. Este un Grand Slam şi aici sunt cele mai bune. Nu mă gândesc la titlu, pentru că este departe. Mă gândesc doar la primul meu meci, care va fi foarte dificil. Nici nu m-am uitat pe tablou, ştiu doar numele primei mele adversare (americanca Alison Riske).

Voi vedea zi după zi. Anul trecut nu am avut prea multe puncte de apărat şi e un pic diferit. Anul acesta, am şi această presiune, dar nu vreau să mă concentrez pe lucrul ăsta. Am încredere mai mare anul acesta pentru că am reuşit un rezultat mare anul trecut. Asta nu înseamnă că voi face la fel sau mai mult''

