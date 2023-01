Scrimera Maria Boldor, depistată pozitiv la un control doping. A fost suspendată provizoriu

Sportiva de 26 de ani a ieșit pozitiv la proba A, în urma unui control efectuat decembrie, la cererea ANAD și este suspendată provizoriu din 11 ianuarie, potrivit Sport.ro, care citează Pro Sport.

Urmează să se efectueze și proba B și alte analize, pentru a stabili o decizie finală în cazul Mariei Boldor.

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Ana-Maria Brânză a comentat vestea.

"Nu pot să comentez nimic, nu pot să-mi dau seama. Așteptăm cu toții proba B, să fie analizată. Până atunci nu este nimic de zis. Eu întotdeauna am spus despre dopajul în scrimă... eu am cunoștiință de un singur caz, petrecut prin 2012. Eu mereu am spus că nu știu să se inventat substanța care să te facă să gândești mai repede. Sperăm să fi fost doar o sperietură, proba B să fie negativă. Partea de educație în acest sens ar trebui să fie din ce în ce mai prezentă", a declarat Ana-Maria Brânză la PRO ARENA.

Maria Boldor a câştigat anul trecut medalia de bronz în proba de floretă feminin la Campionatul Mondial de seniori de la Cairo, fiind desemnată cea mai bună sportivă din 2022 în ancheta Federaţiei Române de Scrimă.

Conform regulamentului Agenţiei Internaţionale Antidoping, urmează acum să se preleveze şi proba B, iar dacă şi aceasta va confirma rezultatele date de proba A, sportiva va fi suspendată.

Sursa: Sport.ro Etichete: , , Dată publicare: 26-01-2023 12:42