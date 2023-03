România U21 și Portugalia U21, amical de gală în Ghencea. Duelul este LIVE, de la 19:00, pe PRO ARENA și VOYO

Calificată din postura de țară gazdă la Campionatul European Under 21 din acest an, reprezentativa Under 21 a României întâlnește vineri, LIVE de la ora 19:00 pe PRO ARENA și VOYO, naționala similară a Portugaliei într-un meci amical care se dispută pe Stadionul Steaua.

Elevii lui Emil Săndoi vor mai juca o partidă de pregătire și marțea viitoare, cu Germania Under 21 la Sibiu, tot de la ora 19:00, meci de asemenea transmis în direct de PRO ARENA și VOYO, potrivit Sport.ro.

Emil Săndoi, care este selecţionerul echipei naţionale Under 21 a României de anul trecut (după mandatul 2006-2013), a declarat că speră ca formaţia sa să se ridice la nivelul Portugaliei şi Germaniei, finalistele Campionatului European de tineret din 2021, în cele două partide amicale pe care le va disputa vineri şi marţi.

Săndoi: „Este ultima acţiune pe care o avem înaintea turneului final”

"Suntem în faţa a două teste mai mult decât interesante, pentru că întâlnim două echipe foarte bune. Este ultima acţiune pe care o avem înaintea turneului final, sau mai bine zis, a perioadei de pregătire pe care o vom avea înaintea turneului final.

Mă bucur că aproape toţi jucătorii noştri au avut evoluţii bune la echipele de club înainte de această acţiune, parcă au avut un apetit ofensiv ieşit din comun. Sunt convins că vor fi două teste dificile, pentru că sunt doi adversari de calibru, cu jucători care evoluează în campionate puternice.

Sper să ne ridicăm cel puţin la nivelul adversarului pe care îi vom întâlni şi îmi doresc să demonstrăm că avem un spirit de echipă că suntem o echipă disciplinată, că putem să punem probleme oricui şi că putem obţine două rezultate pozitive.

Sunt două echipe foarte puternice şi au demonstrat asta şi în campania de calificare. Portugalia a avut 9 victorii, iar Germania a avut o singură înfrângere şi nouă victorii.

Noi am făcut analiza primei echipe pe care o vom întâlni, Portugalia am disecat-o cât se poate de bine, împreună cu băieţii", a declarat Săndoi la conferința de presă de joi.

Printre cei convocați pentru ”dubla” amicală se numără Ștefan Târnovanu (FCSB), Bogdan Racovițan (Rakow / Polonia), David Miculescu (FCSB), Alexi Pitu (Bordeaux / Franța), Rareș Ilie (Maccabi Tel Aviv / Israel) și Jovan Markovic (Universitatea Craiova).

Lotul României Under 21

PORTARI: Mihai Popa (FC Voluntari), Ștefan Târnovanu (FCSB), Andrei Gorcea (Universitatea Cluj);

FUNDAȘI: Alexandru Pantea (FCSB), Alexandru Țîrlea (Gimnastic de Tarragona / Spania), Bogdan Racovițan (Rakow / Polonia), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Victor Dican (FC Botoșani), Marco Ehmann (EN Paralimniou / Cipru), Valentin Țicu (Petrolul), Andres Dumitrescu (Sepsi);

MIJLOCAȘI: Vlad Pop (CS Mioveni), Dragoș Albu (U Craiova 1948), Mihai Lixandru (CS Mioveni), Constantin Grameni (Farul), David Miculescu (FCSB), Alexandru Ișfan (Universitatea Craiova), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Alexi Pitu (Bordeaux / Franța), Rareș Ilie (Maccabi Tel Aviv / Israel), Claudiu Petrila (CFR Cluj), Marius Corbu (Puskás Akadémia / Ungaria);

ATACANȚI: Jovan Markovic (Universitatea Craiova), Daniel Birligea (CFR Cluj).

Sursa: Sport.ro Etichete: , , , , , Dată publicare: 24-03-2023 16:17