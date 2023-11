România s-a calificat la EURO 2024. Iordănescu: Românii să fie mândri de echipa lor. Uniţi suntem tot timpul mai puternici

"Nu au fost momente uşoare, nu sunt supărat pe critici, mergem mai departe. Contează că închidem o campanie fabuloasă, fără înfrângere. Am încredere în absolut toţi. Pentru mine a fost o responsabilutate enormă pe care am resimţtit-o în faţa acestor spectatori. Trebuie să analizăm bine ce am făcut, când au fost analize şi corecţii, ne-am dezvoltat. Am construit totul cu jucătorii mei. Important e ca suporterii să fie alături de echipa naţională. Românii să fie mândri de echipa lor. Uniţi suntem tot timpul mai puternici", a spus el.

Echipa naţională a României a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 1-0, echipa naţională a Elveţiei, în ultimul meci din grupa I a calificărilor pentru Euro 2024.

Meciurile de la EURO 2024 se vor vedea pe PRO TV, Pro Arena și VOYO

EURO 2024 va fi al 6-lea Campionat European la care joacă și România. Prima calificare a fost în 1984, cu o echipă din care făcea parte și Hagi. Acum vom avea din nou un Hagi pe teren. Ianis a fost cel care a reușit să dea golul calificării.

Euro 2024 se va juca în Germania, iar meciurile se vor vedea în direct, la PRO TV, PRO Arena și VOYO.

Tragerile la sorți pentru EURO 2024 vor avea loc pe 2 decembrie, la Hamburg. Atunci vom afla ce adversari vom avea.

Nemții și-au pregătit deja stadioanele și au dezvăluit cum arată trofeul și mingea oficială a competiției.

Primul meci se va juca pe 17 iunie, la Munchen, iar marea finală va fi pe 14 iulie, la Berlin.

