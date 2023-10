Româncele care vor participa la Transylvania Open 2023. Turneul va fi LIVE pe PRO Arena și pe VOYO

România va fi reprezentată în proba individuală de Sorana Cîrstea, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian, Patricia Țig și Gabriela Ruse.

And of course Monica Niculescu couldn't have missed the Cluj party!

And she’s bringing the slice ????????#TO2023 https://t.co/9krXNBK4Rt pic.twitter.com/rO3hBr1kxK