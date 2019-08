Reacții după calificarea FCSB în play-off-ul Ligii Europa. Panţîru: Toţi suntem eroi

Ionuţ Panţîru spune că golul pe care l-a marcat în meciul cu Mlada Boleslav, și care a adus calificarea FCSB în play-off-ul Ligii Europa, este cel mai important din cariera sa de până acum.

„Clar e cel mai important gol de până acum. Mă bucur că am câştigat, mă bucur că am înscris, dar meritul e al tuturor jucătorilor. Nu mă consider erou, toţi împreună am muncit, am obţinut împreună victoria. Toţi suntem eroi. Am început mai slab, ei au avut o bară. Dar după am dominat jocul, important e că am câştigat. Acum ne gândim la Guimaraes, avem şanse de calificare. Trebuie să jucăm cu inima şi Dumnezeu o să fie cu noi", a afirmat Panţîru la Pro X.

La rândul său, Florin Tănase a susținut că, în ciuda debutului mai dificil, au avut un joc colectiv bun.

„Am avut emoții, normal! A fost un meci cu o miză importantă, am început greu și am avut șansa la acea bară a lor, dar apoi ne-am revenit, am avut și noi o bară. Ne bucurăm pentru calificare. Când câștigi ești mulțumit. Am făcut un joc colectiv bun astăzi.

Meciul mergea spre prelungiri, dar a venit acea execuție a lui Panțîru și ne bucurăm. Este o victorie importantă pentru viitorul nostru, victoriile aduc încredere și, cu siguranță, vom arăta din ce în ce mai bine, pentru că își vor reveni și cei accidentați.

Nu pot spune că suntem favoriți cu Guimaraes, șansele sunt egale!”, a spus Florin Tănase la PRO X.

Florinel Coman a ținut să laude capacitățile de antrenor ale lui Vergil Andronache: „Antrenează bine, îşi face treaba, a preluat rolul de principal, ne dă încredere la antrenamente. Eu cred că este un antrenor foarte bun, se implică foarte mult, ne dă încrederea necesară şi este bine că am reuşit să câştigăm pentru că ne-a dat mare încredere acest meci”.

Formaţia FCSB s-a calificat în play-off-ul Ligii Europa, după ce a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa cehă Mlada Boleslav, în manşa secundă a turului trei preliminar.

