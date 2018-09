Rafael Nadal, în semifinale la US Open după un meci de aproape 5 ore cu Dominic Thiem

Nadal (32 ani), campionul en titre, a jucat pentru prima oară un meci de cinci seturi la această ediţie a turneului de la New York, meciul încheindu-se la ora locală două dimineaţa. A fost, totodată, cel mai lung meci de la ediţia 2018 a turneului de la Flushing Meadows, transmite Agerpres.

Sportsmanship of the highest caliber...

Hats off to @RafaelNadal and @ThiemDomi for an enormous effort tonight...#USOpen pic.twitter.com/NkWBSgV1Zm