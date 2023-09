Prinţul Harry şi numeroase vedete de la Hollywood au asistat la meciul lui Messi de la Los Angeles

Inter Miami s-a impus cu 3-1 în faţa echipei locale Los Angeles FC, Messi fiind pasator la două dintre reuşitele oaspeţilor, scrie Agerpres.

Aproximativ 30 de celebrităţi au fost înregistrate pe lista VIP la această partidă, printre care baschetbaliştii LeBron James şi James Harden, actorii Gerard Butler, Owen Wilson, Will Ferrell şi Leonardo Di Caprio, cântăreaţa Selena Gomez, grupul rock Rage Against The Machine şi prinţul Harry.

Selena Gomez was all of us watching John McCarthy deny Messi! ???? https://t.co/A3a564uUSB pic.twitter.com/7likNsWPJD — Major League Soccer (@MLS) September 4, 2023

Sosirea lui Messi la Inter Milano, în această vară, reprezintă o adevărată lovitură pentru Major League Soccer (MLS), stadioanele fiind luate cu asalt la meciurile disputate de căpitanul selecţionatei Argentinei.

Lionel Messi a marcat unsprezece goluri şi a oferit cinci pase decisive în 11 meciuri disputate sub culorile echipei Inter Miami, pe care a ajutat-o să câştige prima ediţie a competiţiei Leagues Cup.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , Dată publicare: 04-09-2023 13:56