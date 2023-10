Momentul viral în care un sportiv pierde medalia de aur la o diferență de 0,01 secunde după ce a sărbătorit prea devereme

Cu toate acestea, pentru patinatorul sud-coreean Jung Cheol-won, decizia de a sărbători o fracțiune de secundă prea devreme l-a costat pe el și pe coechipierii săi un loc pe podium – și o scutire de la serviciul militar obligatoriu, scrie CNN.

Jung a făcut parte din echipa sud-coreeană formată din trei oameni care a participat luni la finala de ștafetă de patinaj viteză masculină de 3.000 m de la Jocurile Asiatice de la Huangzhou din China.

Tânărul de 27 de ani, care patina ultima etapă a cursei, s-a apropiat de linia de sosire chiar înaintea lui Huang Yu-Lin din Taiwan.

South Korean ???????? roller-skater Jung Cheol-won lost Korea a Gold Medal ???? after an early celebration which cost Chinese Taipei to win the 3000m relay race by 0.01 seconds ????

Netizens are saying that “The Gold medal is gone, here comes military service” in which Koreans are… pic.twitter.com/0PgkcYCTig