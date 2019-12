Momentul în care un boxer este făcut knockout, deși meciul nu începuse. Cum a fost posibil

Meciul cu Tian Ficlk era programat luni, la Cape Town, relatează News.ro

Înainte de confruntare, Visser s-a sprijinit de corzi, însă acestea s-au rupt şi sportivul a căzut pe spate de la înălţime. În cădere, pugilistul s-a lovit de o masă.

Crazy stuff in Cape Town today as SA heavyweight champion Ruann Visser is bizarrely injured before a punch is thrown. pic.twitter.com/jZCIZg2ZV1