România - Senegal. Victorie importantă pentru naționala de handbal la Campionatul Mondial

George Aghinea vs. Mădălina Lefter - How deep is your love | Confruntări | Vocea României 2019

George Aghinea vs. Mădălina Lefter - How deep is your love | Confruntări | Vocea României 2019

Emanuela Gherasim vs. Cristina Dima vs. Amanda Aprotosoaei - This World | Confruntări | Vocea României 2019

Renee Santana vs. Yaser Ramadan - Sign of the times | Confruntări | Vocea României 2019

Oana vs. Răzvan Ailoae vs. Diandra Bancu - Mercy | Confruntări | Vocea României 2019

Dragoș Moldovan vs. Ana Maria Ioana - Just a fool | Confruntări | Vocea României 2019

Dragoș Moldovan vs. Ana Maria Ioana - Just a fool | Confruntări | Vocea României 2019

Maria Farcaș vs. Elena Ilie - Symphathy for the devil | Confruntări | Vocea României 2019

Jasmina Răsădean vs. Mădălin Antonesei - Another way to die | Confruntări | Vocea României 2019

play Jasmina Răsădean vs. Mădălin Antonesei - Another way to die | Confruntări | Vocea României 2019

play Adriana Simionescu vs. Nunzio Mastrangelo - Survivor | Confruntări | Vocea României 2019

play Maria Farcaș vs. Elena Ilie - Symphathy for the devil | Confruntări | Vocea României 2019

play Dragoș Moldovan vs. Ana Maria Ioana - Just a fool | Confruntări | Vocea României 2019

play Oana vs. Răzvan Ailoae vs. Diandra Bancu - Mercy | Confruntări | Vocea României 2019

play Renee Santana vs. Yaser Ramadan - Sign of the times | Confruntări | Vocea României 2019

play Emanuela Gherasim vs. Cristina Dima vs. Amanda Aprotosoaei - This World | Confruntări | Vocea României 2019

play George Aghinea vs. Mădălina Lefter - How deep is your love | Confruntări | Vocea României 2019

play Elena Bozian vs. Luiza Constantin - California dreamin' | Confruntări | Vocea României 2019