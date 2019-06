Mirel Rădoi, în extaz după victoria tricolorilor: ”Florinel şi-a asigurat postul de titular”

Selecţionerul naţionalei under 21, Mirel Rădoi, a declarat după victoria de la Euro-2019 din meciul cu Anglia, scor 4-2, că el şi jucătorii vor sărbători ca şi cum ar fi câştigat o finală.

El a menţionat că repriza a doua li se datorează total jucătorilor şi că Florinel Coman şi-a asigurat un loc de titular la partida cu Franţa.

“Am trăit la intensitate maximă. După ce am fost egalaţi a doua oară mi-a fost foarte teamă de rezultatul final al partidei pentru că din punct de vedere fizic nu mai puteam, cedasem total iniţiativa, am încercat să blocăm jocul lor cumva. Mă bucur că băieţii au înţeles foarte repede ce trebuia făcut şi ne-am făcut jocul mai uşor. Eu mă simt obosit, mă gândesc cum se simt ei, care au alergat 90 şi ceva de minute. În momentele grele românii din tribune au au început să ţipe ca şi cum am fi fost în România. E cea mai bucuroasă seară din cariera mea. Şi eu, şi ei şi staful ne vom bucura în seara asta ca şi cum ar fi fost o finală. O asemenea victorie istorică nu ai cum decât să o sărbătoreşti, nu ai cum să treci peste ea foarte uşor. Nu am mai avut forţa să le vorbesc imediat jucătorilor, încă sunt în stare de şoc, nu-mi vine să cred ce au realizat băieţii. Repriza a doua li se datorează lor total. Din punct de vedere tactic nu am rezolvat decâr două lucruri, în rest, ce a venit din punct de vedere ofensiv a fost al lor”, a spus Rădoi la FRF TV, citat de news.ro.

Rădoi l-a lăudat în special pe Florinel Coman, care a intrat pe teren în repriza a doua şi a înscris două goluri şi a obţinut un penalti: “Coman - două goluri, penalti… Cel mai important, cei care intră aduc mereu plusul de care echipa are nevoie şi îmi arată că ar trebui să joace de la început. Florinel şi-a asigurat postul de titular în următoarea partidă”.

Reprezentativa under 21 a României a învins, vineri, la Cesena, cu scorul de 4-2 (0-0), selecţionata Angliei, în etapa a doua a grupei C de la Campionatul European de tineret. Tricolorii au învins şi în prima etapă, scor 4-1 cu Croaţia, astfel că sunt pe primul loc în clasament, cu şase puncte.

Au marcat: Gray ’79, Abraham ‘87 / Puşcaş ’76 (penalti), Ianis Hagi ’85, Coman ’89, ‘90+3.