Mesajul unui adolescent din Târgu Mureș pentru Dăncilă, după protestul cu coroane funerare

Mai multe persoane au așteptat, joi după-amiază, sosirea premierului Viorica Dăncilă la Spitalul Judeţean din Târgu Mureş, oamenii aducând cu ei pancarte anti-PSD, dar şi lumânări şi coroane funerare.

Printre ei s-a aflat și Alin Popoviciu, un tânăr în vârstă de 17 ani, care a fost amenințat că va fi amendat de șeful Jandarmeriei Mureș, pentru că a organizat protestul.

Adolescentul a scris pe pagina sa de Facebook un mesaj adresat premierului Dăncilă, care s-a declarat consternată de primirea de care a avut parte joi la Spitalul Județean din Târgu-Mureș.

„După ce ne-a vizitat la Tîrgu-Mureș unde a fost primită exact așa cum merită, Dăncilă ne-a catalogat drept fiind persoane fără perspective și fără idei, dornice de dezbinare”, scrie el în deschiderea mesajului.

Stimată doamnă, vă anunț că știu ce vreau de la viață și am câteva obiective foarte bine fixate în gând! Credeți-mă că la cei 17 ani ai mei, mă uit în urmă cu gândul împăcat că am tras un semnal de alarmă foarte clar la Tîrgu-Mureș alături de restul mureșenilor care vă așteptau.

Exact cum mă vedeți în fotografia de mai jos, exact așa am și acum zâmbetul pe buze că la vârsta de 17 ani am reușit lucruri pe care alții nu le-au reușit într-o viață!”, i-a transmis elevul.

"Am fost la spital (la Târgu Mureş, n.r.) şi mă uitam cu câtă înverşunare, scandal şi câte lucruri urâte au putut să spună. Au venit cu coroane, este inadmisibil! Şi fac acest lucru pentru că nu au argumente, nu au cu ce să vină în faţa dumneavoastră. Nu pot să spună: am venit în faţa oamenilor cu acest proiect de ţară. Nu au un proiect de ţară. Singurul lor proiect de ţară este bazat pe ură, dezbinare, pe jigniri. Şi spun acest lucru pentru că-l cunosc foarte bine. Cred că nu a fost prim-ministru al României care să fie mai jignit, mai controversat, un prim-ministru care efectiv pentru ei cred că îşi doreau ca în fiecare zi să plec acasă. Şi să ştiţi că nu a fost uşor. De multe ori am stat şi m-am gândit: oare e normal ceea ce se întâmplă? Dar, vă rog să mă credeţi, niciodată nu m-am gândit să fac un pas înapoi, pentru că m-am gândit că în spatele meu sunt milioanele de cetăţeni români care aşteaptă altceva de la Guvernul României, sunt miile de primari care aşteaptă să-şi pună în aplicare programul local pentru comunităţile lor, sunt miile de oameni care au nevoie de speranţă pentru această ţară. Sunteţi dumneavoastră, care aţi crezut în noi şi nu avem voie să vă dezamăgim", a susţinut Viorica Dăncilă, conform Agerpres.

Premierul a spus că România merită mai mult respect, deşi recunoaşte că dacă politicienii nu au fost suficient respectaţi, poate că o parte din vină le aparţine.