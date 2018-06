Măsură fără precedent luată de Arabia Saudită după prestația de la Cupa Mondială

Echipa antrenată de Juan Antonio Pizzi s-a clasat pe poziţia a treia în Grupa A a Campionatului Mondial. Astfel, oficialii de la Riyadh au decis ca salariile jucătorilor profesionişti din campionatul intern să fie impozitate cu 50%. Cluburile vor fi obligate să folosească această taxă pentru a investi în dezvoltarea fotbalului.

Totodată, forul suprem al saudiţilor a mai decis ca salariile să fie plătite în funcţie de selecţiile la loturile naţionale.

BREAKING: @SaudiFF decisions:

1- All professional Saudi players shall be taxed 50% of their annual income from existing contracts. Amount to be paid to respective clubs which are required to use it for development purposes.