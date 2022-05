Jocul FIFA 23 va fi ultimul din serie. EA Sports încheie parteneriatul cu FIFA

Getty

Jocul video FIFA produs de Electronic Arts și unul dintre cele mai populare din lume nu va mai avea continuare sub aceeași denumire.

Fifa 23 va fi ultima ediție a jocului, din cauza unor neînțelegeri privind licențele care au rupt parteneriatul dintre FIFA şi EA Sports.

Fifa a cerut dublarea taxei anuale de 150 de milioane de dolari pe care o percepe de la EA pentru a reînnoi contractul, potrivit The New York Times, citat de The Sun.

CEO-ul EA, Andrew Wilson, a considerat că suma este foarte mare, iar la un moment dat a spus și că Fifa nu oferă altceva decât „patru litere pe partea din față a cutiei”.

Astfel, EA Sports va produce un joc video de fotbal sub un nou nume: EA Sports FC.

Noul joc va prezenta toate cluburile, echipele și stadioanele pe care fanii le iubesc, dar brandingul s-a schimbat și Cupa Mondială sponsorizată de FIFA va fi eliminată din conținut.

Între timp, Fifa va căuta un nou dezvoltator de jocuri, ceea ce va fi o provocare, având în vedere că Premier League și Liga Campionilor au obligații contractuale față de EA Sports.

De la lansarea din 1993, jocul a generat vânzări de peste 20 de miliarde de dolari.