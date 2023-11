Haos la Sofia, în timpul meciului Bulgaria - Ungaria. Fanii s-au bătut cu forțele de ordine și au incendiat mașini | VIDEO

Partida s-a dispiutat cu porțile închise, după ce fanii bulgari au anunțat că vor protesta împotriva șefilor Federației.

Cu toate acestea, nemulțumiți că de faptul că echipa lor națională a ratat orice șansă de calificare la turneul final, numeroși ultrași ai echipelor de club din Bulgaria s-au adunat la porțile arenei și au scandat împotriva lui Borislav Mihailov, președintele Federației, chiar în timpul meciului.

La un moment dat, suporterii au aruncat cu torțe și petarde în direcția forțelor de ordine prezente în zonă. Jandarmii bulgari au ripostat cu tunuri de apă, informează sportal.bg.

16/11/2023 Bulgaria???????? Bulgarian hooligans vs 1312. Football protest in Sofia calls for urgent leadership overhaul in Bulgarian football union pic.twitter.com/IzIHqgwexe

Ulterior, forțele de ordine i-au evacuat pe fani din zona stadionului, însă ciocnirile dintre cele două părți au continuat pe străzile din Sofia.

Mad scenes in Sofia outside the National Stadium where Bulgaria plays Hungary behind closed doors: clashes between fans and police forces, water bombs and cars set on fire… pic.twitter.com/KcIU1Foskd