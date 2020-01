Halep, declarații după victoria din primul tur Australian Open. Ce spune despre accidentare

Simona Halep a declarat după victoria obţinută în faţa americancei Jennifer Brady, în turul I al AusOpen, că o cam doare încheietura mâinii drepte, la care s-a accidentat în timpul partidei de marţi.

„A fost un meci greu. Am mai jucat una împotriva celeilalte cu câteva luni în urmă şi am câştigat în trei seturi. Eram astfel pregătită să joc cât mai mult posibil. Sunt foarte fericită că am trecut în turul al doilea. Să fii în turul al doiela aici, în Australia, este un sentiment foarte plăcut”, a declarat Simona Halep la finalul meciului, conform News.ro.

Tenismena română a dominat complet setul al doilea.

„În setul al doilea mi-am găsit ritmul puţin mai bine, am încercat să o mişc cât mai mult pe adversară pentru că în primul set am stat într-un singur colţ. Cred că am fost mai puternică şi am servit destul de bine în setul al doilea”, a adăugat Halep.

În primul set, Simona Halep a alunecat și a avut nevoie de intervenția terapeutului.

„Mă doare un pic încheietura mâinii, dar nu mă gândesc la ea acum, vreau să mă recuperez şi să mă răcoresc pentru a fi aptă în vederea meciului din turul al doiela. Aşa a fost şi în 2018, m-am accidentat tot în primul tur. Este un sentiment foarte frumos să-l am din nou în echipă pe Darren. Am o echipă bună şi le mulţumesc pentru că că susţin tot timpul, ştiu că nu le e uşor”, a spus Halep la interviul de pe teren.

Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 4, s-a calificat în turul al doilea al Australian Open, după ce a învins-o, marţi, cu scorul de 7-6 (5), 6-1, pe americanca Jennifer Brady, locul 49 WTA.

La scorul de 5-5, 40-30, Halep s-a împiedicat şi a căzut pe mâna dreaptă. Ea a acuzat dureri la mâna cu care ţine racheta şi şi-a pierdut serviciul. În pauza care a urmat, fostul lider WTA a cerut time-out medical şi a primit un bandaj la încheietura mânii drepte.

Halep s-a mai întâlnit o dată cu Brady, anul trecut, în turul al doilea al Rogers Cup, când românca s-a impus cu scorul de 4-6, 7-5, 7-6 (5), după un meci de două ore şi 26 de minute.

În faza următoare, Halep va evolua cu japoneza Misaki Doi, locul 82 WTA, sau cu britanica Harriet Dart, locul 173 WTA, venită din calificări.