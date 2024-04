Habitat for Humanity și PRO TV au luat startul la semimaratonul „Constantina Diță”, organizat în Capitală

Startul s-a dat dat în Parcul Regele Mihai și s-a desfășurat pe cele mai frumoase străzi ale Bucureștiului.

Au fost prezenți și colegii de la Știrile PRO TV, dar și din alte departamente PRO TV care s-au înscris în această competiție. Chiar și Mihai Dedu, pregătit pentru alergare, ne-a povestit că nu a avut așa mult timp pentru antrenamente, dar a venit aici să participe la această cursă.

„Este extraordinară atmosfera, sunt foarte mulți oameni, sunt adulți, dar și foarte mulți copii. Am văzut, știm cu toții cât de bună este mișcarea pentru sănătate și este foarte bine să fie încurajate astfel de activități, mai ales că sunt, cum spuneam, și colegii noștri care aleargă pentru o cauză nobilă. De această dată, colegii din PRO TV susțin ONG-ul Habitat for Humanity, un ONG care știm cât de cât, care are o activitate extraordinară și care oamenii de acolo fac lucruri extrem de importante pentru cei care locuiesc în zonele defavorizate”, a transmis Liliana Curea, corespondent PRO TV.

„Habitat for Humanity este în România din 1996. Practic oferim soluții de locuire pentru persoanele defavorizate. De-a lungul timpului am ajutat peste 100.000 de români să aibă un loc pe care să-l numească acasă. Am construit peste 5.100 de locuințe de-a lungul timpului. De fapt, în evenimentul de astăzi de alergare, unde sunt peste 200 de alergători alături de noi vom strânge fonduri pentru a construi o casă pentru Tatiana și copiii ei din comuna Berceni din județul Prahova, iar în viitor, anul acesta ne propune să avem diferite evenimente de construire cu voluntari în care vom construi peste 20 de case în serii de câte 5 zile”, a declarat Roberto Pătrășcoiu, directorul național Habitat for Humanity.

„PRO TV susține Habitat for Himanity avem nevoie în continuare de voluntari, avem nevoie de sprijin. De asemenea, oricine ne poate sprijini printr-o donație prin SMS la 8845 cu textul HABITAT și de asemenea în chiar se de startul în acest moment. Ca atare va trebui să începem să alergăm. Orice companie din România poate să susțină Habitat for Humanity prin redirecționarea a 20% din impozitul pe profit până la 25 iunie și vă așteptăm cu toții pe șantier. Mulțumim încă o dată ca alergați alături de noi”, a mai spus Roberto Pătrășcoiu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: