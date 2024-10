Gestul de mare sportiv făcut de Ronaldo după ce un fan a intrat pe teren la meciul Portugaliei cu Polonia | VIDEO

Înainte ca tânărul - care purta un tricou CR7 - să fie luat de stewarzi şi scos de pe teren, Ronaldo, care urma să fie înlocuit, a cerut ca tânărul să poată face un selfie cu el.

Coechipierii lui CR7, care a marcat în prima repriză cel de-al 906-lea gol al carierei, au dominat echipa Poloniei lui Robert Lewandowski (1-3).

Portugalia rămâne lider în grupă datorită acestei a treia victorii consecutive, iar Ronaldo a profitat de ocazie pentru a deveni primul jucător din istorie care atinge pragul de 100 de victorii într-o competiţie oficială pentru echipa naţională de seniori.

The humble Cristiano Ronaldo prevents security and takes a picture with a fan who stormed the pitch

