Fostul star WWE Shad Gaspard a murit, după ce și-a salvat copilul de la înec

Trupul său a fost găsit de autorități în Venice Beach, Los Angeles, la trei zile după ce acesta dispăruse, transmite The Guardian.

Gaspard se afla cu familia la plajă, în California. Acesta a decis să intre în apă alături de Aryeh, fiul său de 10 ani, moment în care, cei doi au fost atrași de un val puternic de curenți.

Aryeh ar fi fost tras în larg, iar Shad Gaspard s-a zbătut să-l țină la suprafață, dar a fost prins de curenții oceanului, relatează Marca.

Actorul și fostul luptător Dwayne „The Rock” Johnson a transmis un omagiu pentru Gaspard într-un postare pe Twitter.

„Rugăciunile și speranța mea pentru soția, fiul și familia lui Shad Gaspard în acest timp de neconceput”, a scris el.

My prayers and hope for Shad Gaspard’s wife, son and family during this unthinkable time. Man, this is a tough one. A really tough one.

Great guy.