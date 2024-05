FCSB a primit trofeul de campioană a României, pe Arena Naţională, în faţa a zeci de mii de spectatori. VIDEO

Campionii au fost întâmpinaţi în faţa Ateneului Român cu un spectacol pirotehnic şi cu melodia “We are the champions”, în uralele şi scandările numeroşilor suporteri prezenţi acolo.

Fotbaliştii şi suporterii au scandat la unison: “Campionii, campionii, ole, ole, ole!”, dar şi "Bucureşti, Steaua Bucureşti!"

“Sper ca anul viitor pe vremea asta să ne întâlnim tot aici. Vă mulţumim”, le-a spus Darius Olaru suporterilor.

Echipa s-a bucurat câteva minute alături de suporteri, după care autocarul a plecat.

Autocarul campionilor, unul descoperit, a plecat de la Arena Naţională. Pe autocar se afla un banner cu mesajul: “Back in business. We are the champions”.

Campionii au parcurs traseul Bulevardul Basarabia, Piaţa Muncii, Piaţa Alba Iulia, Piaţa Unirii, Splaiul Independenţei, Str. Vasile Pârvan, Str. Ştirbei Vodă, Piaţa George Enescu. În faţa Ateneului Român, jucătorii au sărbătorit trofeul cu suporterii strânşi acolo.

Mihai Stoica s-a adresat spectatorilor în startul festivităţii: “Titlul este al vostru”. Oficialul a fost cel care i-a chemat la scenă pe toţi campionii pentru a-şi primi medaliile din partea reprezentanţilor LPF.

Toţi au purtat tricouri cu mesajul “Campion Naţional” şi cu numărul 27. Tehnicianul Elias Charalambous a fost primul ovaţionat de fani, iar apoi jucătorii, după ce în prealabil au ajuns pe gazon toţi membrii stafului şi angajaţi care au contribuit la echipă.

Înainte de intrarea lui Vlad Chiricheş, microfonul pe care îl folosea s-a defectat. Atunci, întregul stadion a scandat: Chiricheş! Stoica a primit o portavoce de la suporteri, însă înainte să o folosească şi-a primit înapoi microfonul în stare de funcţionare şi şi-a continuat prezentarea cu Florinel Coman.

Pe podium a fost invitat şi marele campion Ilie Năstase, care a primit şi el o medalie.

Darius Olaru a fost cel care a ridicat primul trofeul deasupra capului, în ovaţiile publicului.

FCSB şi-a asigurat titlul încă de luna trecută. Precedentul titlu al bucureştenilor data din 2015.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: