După finala Wimbledon, Nick Kyrgios a primit încă o amendă. Cu câți bani o să rămână la final

Pe parcursul turneului pe iarbă londonez, din cauza ieşirilor sale la adresa publicului, arbitrilor şi chiar propriului anturaj, Kyrgios a cumulat amenzi în total de 17.000 dolari, dar calificarea în prima lui finală de Grand Slam i-a adus un premiu de 1,18 milioane euro, ceea ce ridică totalul premiilor câştigate de australian la 10,8 milioane euro.

Iată unul dintre momentele tensionate din finala de duminică, când sportivul a fost supărat de o femeie din public:

"The woman in yellow , she looks like she's had about 700 drink bro"

Love it @NickKyrgios #Wimbledon pic.twitter.com/YyvC2VOnCo