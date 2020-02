Dinamo - FCSB, în etapa a XXV-a a Ligii I. Echipele de start

Dinamo - FCSB. Echipa Dinamo întâlnește, duminică, formația FCSB, în etapa a XXV-a a Ligii I.

Meciul se dispută de la ora 20.00, pe Arena Naţională din Capitală.

Dinamo - FCSB. Echipele de start:

Dinamo: 93. Riccardo Piscitelli - 26. Kristian Kostrna, 66. Ante Puljic (căpitan), 27. Ricardo Grigore, 20. Andrei Sin - 4. Ioan Filip, 24. Filip Mrzljak - 22. Deian Sorescu, 31. Diego Fabbrini, 99. Robert Moldoveanu - 18. Slavko Perovic. Antrenor: Dusan Uhrin jr.

FCSB: 34. Cristian Bălgrădean - 2. Valentin Creţu, 17. Iulian Cristea, 16. Bogdan Planic, 18. Aristeidis Soiledis - 11. Olimpiu Moruţan, 8. Lucian Filip, 27. Darius Olaru - 98. Dennis Man, 10. Florin Tănase (căpitan), 7. Florinel Coman. Antrenor: Bogdan Vintilă.

Arbitrul Horaţiu Feşnic este cel care va conduce la centru partida Dinamo – FCSB, de pe Arena Națională. El va fi ajutat de arbitri asistenţi Marius Marica (Gloria Bistriţa) și Marius Badea (Râmnicu Vâlcea), în timp ce arbitru de rezervă este Ionuţ Coza (Cernica/Ilfov).

Observatorii partidei Dinamo - FCSB sunt Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) - CCA și Marian Ivan (Braşov) - LPF.

Dinamo - Steaua. Vintilă: Va fi un joc în care cu siguranţă va fi spectacol în tribune

Tehnicianul FCSB, Bogdan Vintilă, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că speră ca la derbiul cu Dinamo echipa sa să facă spectactol în teren şi să câştige cele trei puncte.

"Suntem în faţa unui joc important şi consider că suntem pregătiţi din toate punctele de vedere. Am observat toţi jucătorii, sunt foarte motivaţi şi încărcaţi pentru o victorie. Este necesară, mental, şi pentru clasament. Vom întâlni o echipă de tradiţie, va fi un joc în care cu siguranţă va fi spectacol în tribune şi ne dorim ca şi pe teren noi să facem spectacol, să câştigăm cele trei puncte. Aşa cum am spus, jucătorii sunt pregătiţi, îi simt că sunt montaţi pentru acest joc. Vom aborda jocul cu o mobilitate mai mare în atac. Poţi să desfaci apărările cu un atacant de careu, dar din păcate nu-l avem. La meciul cu Clinceni am ratat foarte mult, dar asta nu este o problemă. Aşa cum în ultimele trei etape am jucat fără atacant şi puteam să marcăm, la fel se putea întâmpla şi acum. La Dinamo, forţa grupului poate decide meciul. Noi trebuie să câştigăm, e simplu. Doar la asta trebuie să ne gândim. Într-un asemenea meci motivarea vine de la suporteri, ei dau un plus de energie. Sunt sigur că vor fi prezenţi în număr foarte mare. Emoţii sunt, dar nu ştiu dacă suplimentare", a declarat Vintilă.