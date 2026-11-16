În această perioadă, până pe 4 decembrie, Venus se află în mișcare directă, după ce a ieșit din retrogradare, și tranzitează zodia Balanței, semnul asociat dansului. Este un moment extrem de bun pentru ca oamenii să se înscrie la un curs de dans, să danseze și să-și reintre în formă. Venus este singura planetă pe care ne putem baza în această perioadă, micul benefic, care se simte foarte bine în acest semn zodiacal. Dacă viața este așa cum este, măcar poate fi dansată, astfel încât oamenii să se simtă bine. Această recomandare nu este făcută în glumă, deoarece Jupiter, celălalt benefic, marele benefic, se află într-o poziție incomodă în această perioadă.

Este un fel de moment zero, în care lucrurile se întorc, atât cele bune, cât și cele mai puțin bune. Jupiter, marele benefic, și Marte, micul malefic, sunt ambele blocate pe karmă. Probabil că cea mai potrivită expresie pentru această perioadă este „ce semeni, aia culegi”. Acest lucru este valabil și în sens pozitiv, pentru că se întorc atât faptele bune, cât și cele rele. Este o perioadă în care fiecare primește, într-un fel sau altul, ceea ce a oferit.

Este o zi de vârf, în care aceste trei puncte astrale se află într-o conjuncție maximă. În martie-aprilie, această conjunctură va reveni, însă nu la fel de intens, fără să mai atingă gradul maxim. Prin urmare, mai există o mică perioadă de răgaz, în care anumite lucruri pot fi corectate. Venus în Balanță îi ajută pe oameni să devină mai diplomați, mai buni și mai preocupați de cei din jur.

Pe de altă parte, există o tensiune astrală, o cuadratură între Luna Neagră și Saturn, care amintește de legenda Meșterului Manole. Sunt oameni care își doresc succesul peste noapte sau încearcă să sară peste anumite etape. În aceste condiții, fie ajung să fie dezamăgiți, fie, dacă au mai multă putere și influență, acțiunile lor ajung să îi afecteze pe ceilalți. Trebuie reținut că fiecare vis merită anumite sacrificii, mai ales că Saturn este planeta timpului, în timp ce Luna Neagră în Berbec nu face altceva decât să grăbească lucrurile. Este recomandată, așadar, mai multă răbdare și încetinirea ritmului.

Venus în Balanță aduce o energie mai liniștită și mai calmă, care permite oamenilor să aibă timp și pentru lucrurile care le fac plăcere, inclusiv pentru dans.

În această perioadă, Crucea Fixă continuă să influențeze evenimentele. Au loc tot felul de situații ciudate, precum problema de comunicare care a provocat oprirea zborurilor avioanelor în Statele Unite. Nu a fost propriu-zis un blackout, ci o lipsă de comunicare care a afectat întregul sistem. Astfel de fenomene sunt specifice Crucii Fixe, a cărei influență va începe să se diminueze spre sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie.

Horoscop 16 – 22 noiembrie 2026 - Berbec

Berbecii pot primi vești bune, de exemplu, de la un avocat. Poate apărea o soluție într-un proces, dacă știu să ceară ajutorul. Există cineva care îi poate sprijini, îi poate susține sau chiar îi poate înlocui. De asemenea, poate apărea posibilitatea semnării unui contract. În această perioadă, Berbecii sunt foarte preocupați să îi învețe pe ceilalți, însă este important să țină cont că nu toată lumea este la fel de echilibrată.

Influența lui Venus are legătură și cu moda și frumusețea. Berbecii își pot învăța partenerul de viață că haina îl mai face și pe om câteodată și, mai ales, că vestimentația poate deschide anumite uși. Este important să fie atenți la aceste sfaturi legate de felul în care se îmbracă.

Horoscop 16 – 22 noiembrie 2026 - Horoscop Taur

Taurii pot primi vești legate de un nou serviciu sau de o nouă ocupație. Planetele au fost retrograde, iar mulți dintre ei au așteptat aceste vești bune, ajungând chiar să aibă impresia că nu vor mai veni. Nu trebuie uitat că Taurul este tot o zodie venusiană, la fel ca Balanța. Ambele zodii au foarte multe talente pe care nu și le exploatează. Până pe 4 decembrie, este o perioadă foarte bună pentru ca Taurii să încerce să pună în practică anumite idei și chiar să câștige bani din talentele lor.

Horoscop 16 – 22 noiembrie 2026 - Horoscop Gemeni

Gemenii continuă să fie creativi. Unii dintre ei se îndrăgostesc, în timp ce alții devin foarte eleganți și înțeleg că unele dintre armele seducției țin de vestimentație și de felul în care se prezintă. Pot exista anumite motive care îi fac să se simtă mai bine și chiar să devină mai eleganți. Nu în ultimul rând, unii Gemeni se lasă convinși de copiii lor să cumpere anumite haine de firmă. Cei care nu fac astfel de achiziții pentru ei înșiși vor avea grijă ca propriul copil să arate cât mai bine.

Horoscop 16 – 22 noiembrie 2026 - Horoscop Rac

Racii s-ar putea să petreacă mai mult timp în pijama în această perioadă, deoarece sunt preocupați mai degrabă de felul în care arată locuința lor. Vor să aibă gresia și faianța, mobilierul și întreaga casă puse la punct. Este posibil să pregătească și o petrecere pentru perioada sărbătorilor, cu ocazia căreia să se poată lăuda cu amenajările făcute.

Horoscop 16 – 22 noiembrie 2026 - Horoscop Leu

Leii depun mai puțin efort pentru a demonstra cât de profesioniști sunt în această perioadă. Fie că merg la un interviu de angajare, fie că au o discuție cu un profesor sau cu un șef, se bazează foarte mult pe farmecul și carisma lor. Pot convinge prin felul în care știu să pună problema. Dacă își construiesc bine CV-ul sau scrisoarea de intenție, au mai multe șanse de reușită decât în situațiile în care trebuie să demonstreze cât de bine se pricep să facă anumite lucruri. Nu în ultimul rând, se pare că devin pasionați de poezie și o folosesc în anumite tehnici de seducție.

Horoscop 16 – 22 noiembrie 2026 - Horoscop Fecioară

Fecioarele primesc bani în această perioadă. Venus le aduce câteva câștiguri și poate chiar cadouri din partea unor persoane dragi sau a părinților. Totuși, banii care vin se și duc destul de repede. Probabil că există deja o listă lungă de cumpărături, care include bijuterii, farduri și alte lucruri frumoase. Venus în Balanță îi inspiră pe oameni să se îndrepte către obiecte frumoase și strălucitoare.

Horoscop 16 – 22 noiembrie 2026 - Horoscop Balanță

Balanțele au parte de tot felul de satisfacții, deoarece Venus se află în zodia lor. Aceasta este cheia perioadei, iar Venus este puternică, mai ales că a trecut printr-o perioadă de retrogradare și se află de multă vreme în Balanță. A ajuns și în Scorpion, apoi a retrogradat, astfel că acum există toate motivele pentru ca Balanțele să se simtă bine și să-și recapete forma.

Unele persoane născute în această zodie vor să slăbească, altele își doresc să se îmbrace diferit sau să adopte un alt look. Mai mult decât atât, Balanțele pot deveni exemple și modele pentru cei din jur și pot avea parte de satisfacții. Nu mai este vorba despre acea Balanță care se lasă influențată de ceilalți, ci despre una care ajunge să îi influențeze pe cei din jur.

Horoscop 16 – 22 noiembrie 2026 - Horoscop Scorpion

Scorpionii sunt mai secretoși, însă acest lucru nu reprezintă o noutate pentru această zodie, care obișnuiește uneori să ascundă anumite lucruri. De data aceasta, însă, este vorba despre lucruri frumoase. Nu este neapărat vorba despre o pereche de pantofi scumpi pe care și-o cumpără în secret. Scorpionii s-ar putea să aibă parte de petreceri-surpriză, mai ales că este sezonul lor și își sărbătoresc ziua de naștere în această perioadă. Au parte și de satisfacții interioare pe care așteaptă să le împărtășească, la momentul potrivit, cu ceilalți.

Sănătatea este bună pentru Scorpioni, ceea ce reprezintă un lucru îmbucurător, mai ales că, din cauza retrogradărilor, au existat anumite motive de îngrijorare.

Horoscop 16 – 22 noiembrie 2026 - Horoscop Săgetător

Pentru Săgetători urmează o perioadă în care pot apărea diverse evenimente și invitații la astfel de întâlniri. Bineînțeles, există tendința de a lăsa lucrurile pe ultima sută de metri, iar din acest motiv s-ar putea să acționeze din nou cu jumătăți de măsură.

Săgetătorii și-ar dori să fie foarte eleganți, însă nu au suficient timp să se ocupe de acest aspect. Din acest motiv, ajung să lase pregătirile pe ultima sută de metri.

Horoscop 16 – 22 noiembrie 2026 - Horoscop Capricorn

Capricornii pot primi o funcție nouă sau pot ocupa o poziție diferită, situație în care trebuie să acorde atenție felului în care se îmbracă, să se remarce și, mai ales, să adopte o anumită atitudine. Acest lucru este valabil și pentru șefii care nu au primit funcții noi, ci ocupă aceleași poziții de mai multă vreme, dar până acum au fost mai autoritari. Venus în Balanță îi poate face mai blânzi și mai diplomați cu subalternii lor.

Influența este valabilă și pentru Capricornii care au șefi. Aceasta este o perioadă bună pentru a profita de atitudinea mai binevoitoare a superiorilor și pentru a le cere anumite lucruri.

Horoscop 16 – 22 noiembrie 2026 - Horoscop Vărsător

Vărsătorii pot face planuri de călătorie și își doresc experiențe luxoase. O astfel de călătorie le poate hrăni visurile și îi poate ajuta să depășească anumite frustrări. Indiferent de natura acestora, o experiență interesantă le-ar putea face bine. În plus, călătoria le poate îmbogăți și contul de Instagram, care reprezintă în prezent o metodă de marketing. Cu cât lucrurile merg mai bine, cu atât potențialul de a vinde este mai mare.

Horoscop 16 – 22 noiembrie 2026 - Horoscop Pești

Peștii ar putea dori să investească în ceva scump, poate chiar în lingouri de aur. Vor să pună bani deoparte, însă este important să îi transforme în ceva valoros și strălucitor. De asemenea, s-ar putea să ia în calcul modernizarea unui apartament, astfel încât acesta să arate mai bine, să devină o investiție de capital și să le aducă mai mulți bani.