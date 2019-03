Bianca Andreescu a abandonat în setul doi cu Anett Konvateit, din optimi, la Miami

Andreescu, locul 24 mondial, a abandonat la scorul de 6-1, 2-0, pentru Kontaveit, locul19 mondial şi cap de serie 21.

Bianca a acuzat probleme de deplasare și s-a oprit în timpul unui schimb.

În sferturi, Kontaveit va evolua cu învingătoarea din meciul dintre daneza Caroline Wozniacki şi taiwaneze Su-Wei Hsieh.

Anett Kontaveit progresses to the @MiamiOpen quarterfinals as Bianca Andreescu retires at 6-1, 2-0 after 56 minutes of play. pic.twitter.com/ZK2d7wlMrl