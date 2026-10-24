Născut pe 11 iulie 1935, la Fărcăşeşti, Viorel Păunescu a fost handbalist la cluburile Steaua şi Dinamo, fiind convocat şi la echipa naţională de handbal în 11, scrie News.ro.

Viorel Păunescu a fost preşedintele Stelei între 1998 şi 2003. El a preluat echipa de fotbal de la Ministerul Apărării Naţionale şi a înfiinţat ONG-ul AFC Steaua.

Ulterior, entitatea condusă de Păunescu a cedat locul în Liga 1 către Societatea Comercială Fotbal Club Steaua Bucureşti SA, condusă de Gigi Becali.

În semn de omagiu, Liga Profesionistă de Fotbal a hotărât ca toate partidele rămase de disputat în etapa a 13-a să fie precedate de un moment de reculegere.

Gino Iorgulescu, preşedintele LPF, în numele instituţiei pe care o conduce, a transmis sincere condoleanţe familiei greu încercate.