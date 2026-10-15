În fotbal, există momente care transcend granițele victoriei și înfrângerii și care rămân întipărite în memoria jocului, indiferent de generațiile care se succed, scrie Goal.

Momentele în care o stea a fotbalului se prezintă în fața întregii lumi, după ce și-a depășit rivalii și și-a înscris numele în registrul celor mai mari, pentru a ridica în mâini un Balon de Aur, au rămas mult timp visul fiecărui jucător și ambiția urmărită de cele mai mari vedete încă de la începuturile lor.

Cursa pentru Balonul de Aur 2026 este considerată una dintre cele mai strânse din ultimii ani, fiind puternic influențată de performanțele de la Cupa Mondială din această vară, câștigată de Spania. Procesul de votare s-a încheiat oficial, iar marii favoriți care își dispută trofeul înainte de gala programată pe 26 octombrie 2026 la Londra sunt deja cunoscuți.

Câștigătorul Balonului de Aur 2026 va fi, cel mai probabil, unul dintre cei trei mari fotbaliști ai momentului: Lamine Yamal (Barcelona / Spania), Harry Kane (Bayern München / Anglia) sau Kylian Mbappé (Real Madrid / Franța).

De-a lungul deceniilor, acest trofeu a fost asociat cu nume care au făurit gloria fotbalului, evoluând de la un simplu premiu anual la un simbol al realizării individuale, în jurul căruia se reînnoiesc dezbaterile și se aprinde competiția, până în punctul în care câștigarea lui a devenit o piatră de hotar în cariera oricărui jucător și un argument pe care se bazează susținătorii săi atunci când îl compară cu legendele trecutului și prezentului.

Însă, în spatele reflectoarelor care înconjoară ceremonia, a costumelor elegante purtate de vedete și a obiectivelor camerelor de filmat care așteaptă momentul înmânării trofeului, se ascunde o altă poveste, una care nu primește aceeași atenție.

A început acum mai bine de șapte decenii, iar trofeul a evoluat atât ca formă, cât și ca statut, alături de transformările pe care le-a suferit fotbalul în sine.

Care este secretul acestui talisman râvnit de cele mai mari vedete ale lumii? Cum a fost creat pentru a deveni unul dintre cele mai celebrate simboluri sportive din toate timpurile? Care este adevărata sa valoare și ce beneficii poate obține un jucător adăugându-și numele pe lista câștigătorilor?

Abia din 1995 au devenit eligibili la Balonul de Aur și fotbaliștii non-europeni

Acestea sunt doar câteva dintre întrebările care deschid ușa către descoperirea unei alte fațete a Balonului de Aur, pe măsură ce se apropie un nou termen limită pentru a decide lupta pentru tronul celui mai bun jucător din lume.

De la creația unei reviste franceze la tronul distincțiilor individuale, Balonul de Aur a apărut în 1956, la inițiativa revistei franceze France Football, care dorea să onoreze cel mai bun jucător din Europa și să-și consolideze poziția în rândul iubitorilor de fotbal.

Englezul Stanley Matthews a fost primul care a ridicat trofeul, în fața unei succesiuni de nume care au scris istoria jocului, de la Alfredo Di Stéfano și George Best la Johan Cruyff, Michel Platini și Marco van Basten.

De-a lungul anilor, cercul competiției s-a extins: în 1995, jucătorii non-europeni au devenit eligibili, apoi premiul a fost deschis în 2007 tuturor jucătorilor profesioniști din întreaga lume.

Între 2010 și 2015, a fuzionat cu premiul Federației Internaționale de Fotbal sub numele de „FIFA Ballon d'Or”, înainte ca fiecare partid să revină la organizarea propriului trofeu în mod independent.

În 2018, a fost introdus Balonul de Aur pentru femei, premiul devenind mai incluziv.

Cu o moștenire care se întinde pe decenii, nu mai este doar un omagiu adus unui sezon excepțional, ci un pas capabil să graveze numele unui jucător în memoria fotbalului.

Este făcut în întregime din aur?

Contrar a ceea ce ar putea sugera splendoarea sa, Balonul de Aur nu este un bloc solid de aur. Fabricarea sa este încredințată casei franceze de bijuterii Mellerio, ca parte a unui proces artizanal care necesită aproape 100 de ore de muncă și începe cu aproximativ 6 luni înainte de data decernării trofeului.

Mingea este realizată din două emisfere de alamă, pe care sunt apoi gravate detaliile celor 32 de panouri care reproduc forma unei mingi de fotbal, înainte de lustruirea și gravarea logo-ului France Football, precum și a anului ediției.

În etapa finală, întregul lucru este scufundat într-o baie de aur, apoi fixat pe o bază de pirită.

Trofeul măsoară aproximativ 31 de centimetri în înălțime și 23 de centimetri în lățime, cu o greutate totală de peste 10 kilograme.

În ceea ce privește costul său de fabricație, estimările îl plasează la aproximativ 3.000 de euro, o cifră care pare foarte modestă având în vedere statutul său global, fiind specificat faptul că această estimare nu constituie un preț oficial anunțat de organizator.

Cât încasează câștigătorul Balonului de Aur?

Surprinzător este că cel care câștigă Balonul de Aur nu primește un bonus financiar direct de la France Football, iar premiul în sine nu are asociată nicio recompensă monetară fixă ​​și anunțată.

Însă adevărata valoare a trofeului se dezvăluie în contractele comerciale pe care le poate deschide pentru jucător, precum și în influența sa potențială asupra termenilor prelungirii contractului său cu clubul său.

Carierele vedetelor oferă exemple elocvente în acest sens: după victoria sa din 2018, Luka Modric a primit un bonus de la Nike estimat la aproximativ 800.000 de euro, pe lângă lansarea unui pantof special în onoarea sa, în timp ce succesul Aitanei Bonmati la Balonul de Aur a dus la o consolidare a prezenței sale comerciale și la semnarea de acorduri cu branduri internaționale.

Trofeul poate avea un impact și asupra valorii de marketing a jucătorului, oferindu-i un statut excepțional în rândul companiilor care caută vedete capabile să atragă un public global.

Prin urmare, este imposibil să se stabilească o sumă unică pe care ar primi-o fiecare câștigător: câștigurile depind de notorietatea lor, de contractele lor anterioare și de capacitatea lor de a-și exploata succesul în termeni sportivi și de marketing.

România a avut jucători excepționali de fotbal, dar niciunul nu a câștigat Balonul de Aur. De fapt, competiția este atât de exclusivistă, încât doar 12 fotbaliști români au fost nominalizați în istorie pentru acest trofeu suprem.

Iar cel mai aproape de a-l câștiga a fost Gheorghe Hagi, care a ocupat locul 4, în anul 1994. Cel mai mare fotbalist român deține și recordul de nominalizări: nu mai puțin de 6.

Iată și lista fotbaliștilor români nominalizați la Balonul de Aur.

Gheorghe Hagi – Record de 6 nominalizări:

• 1994: Locul 4 (68 de puncte, la egalitate cu Tomas Brolin, după parcursul istoric de la Mondialul din SUA).

• A mai fost nominalizat în 1985, 1987, 1988, 1989 și 1991.

Dudu Georgescu – Două prezențe de top, impulsionate de câștigarea Ghetelor de Aur:

• 1975: Locul 10 (Steaua/Dinamo)

• 1977: Locul 9 (Dinamo)

Helmuth Duckadam – 1986: Locul 8 (Steaua București, după cele 4 penalty-uri apărate în finala Cupei Campionilor Europeni de la Sevilla).

Miodrag Belodedici – 1991: Locul 8 (Steaua Roșie Belgrad, după câștigarea Cupei Campionilor).

Cornel Dinu – 1970: Locul 24 (Dinamo București).

Florea Dumitrache – 1970: Locul 24 (Dinamo București).

Marcel Răducanu – 1980: Locul 27 (Steaua București).

Rodion Cămătaru – 1987: Locul 21 (Dinamo București).

Costică Ștefănescu – 1983: Locul 23 (Universitatea Craiova).

Silviu Lung – 1989: Locul 23 (Steaua București).

Dumitru Macri – 1961: Locul 35 (Rapid București) — primul român din istorie nominalizat și care a primit un punct.

Adrian Mutu – 2003: Locul 22 (Chelsea) — este ultimul jucător român din istorie care a primit puncte în clasamentul final (1 punct).

Nedreptate istorică: Pele și Maradona nu au fost nici măcar nominalizați vreodată la Balonul de Aur

Cristian Chivu a fost și el pe lista oficială de 50 de nominalizați în anul 2003, dar nu a primit niciun punct în clasamentul final.

Pe lista câștigătorilor Balonului de Aur, în cei 70 de ani de istorie, se regăsesc, cum altfel, fotbaliști fabuloși.

Trebuie remarcată însă și o nedreptate cumplită. Cei mai mari fotbaliști din toate timpurile, Pele și Maradona, nu au câștigat niciodată Balonul de Aur. Nu au fost nici măcar nominalizați, și asta din motive pur birocratice. Nu au fost, pur și simplu, eligibili.

Lista câștigătorilor Balonului de Aur, potrivit Britannica:

1956 Stanley Matthews Blackpool FC Anglia

1957 Alfredo Di Stéfano Real Madrid Argentina

1958 Raymond Kopa Real Madrid Franța

1959 Alfredo Di Stéfano Real Madrid Argentina

1960 Luis Suárez FC Barcelona Spania

1961 Omar Sívori Juventus Italia

1962 Josef Masopust Dukla Prague Cehoslovacia

1963 Lev Yashin Dynamo Moscow URSS

1964 Denis Law Manchester United Scoția

1965 Eusébio Benfica Portugalia

1966 Bobby Charlton Manchester United Anglia

1967 Flórián Albert Ferencvaros Ungaria

1968 George Best Manchester United Irlanda de Nord

1969 Gianni Rivera AC Milan Italia

1970 Gerd Müller Bayern Munich Germania de Vest

1971 Johan Cruyff Ajax Olanda

1972 Franz Beckenbauer Bayern Munich Germania de Vest

1973 Johan Cruyff FC Barcelona Olanda

1974 Johan Cruyff FC Barcelona Olanda

1975 Oleg Blokhin Dynamo Kyiv URSS

1976 Franz Beckenbauer Bayern Munich Germania de Vest

1977 Allan Simonsen Borussia Mönchengladbach Danemarca

1978 Kevin Keegan Hamburger SV Anglia

1979 Kevin Keegan Hamburger SV Anglia

1980 Karl-Heinz Rummenigge Bayern Munich Germania de Vest

1981 Karl-Heinz Rummenigge Bayern Munich Germania de Vest

1982 Paolo Rossi Juventus Italia

1983 Michel Platini Juventus Franța

1984 Michel Platini Juventus Franța

1985 Michel Platini Juventus Franța

1986 Igor Belanov Dynamo Kyiv URSS

1987 Ruud Gullit AC Milan Olanda

1988 Marco van Basten AC Milan Olanda

1989 Marco van Basten AC Milan Olanda

1990 Lothar Matthäus Inter Milan Germania

1991 Jean-Pierre Papin Olympique de Marseille Franța

1992 Marco van Basten AC Milan Olanda

1993 Roberto Baggio Juventus Italia

1994 Hristo Stoichkov FC Barcelona Bulgaria

1995 George Weah AC Milan Liberia

1996 Matthias Sammer Borussia Dortmund Germania

1997 Ronaldo Inter Milan Brazilia

1998 Zinedine Zidane Juventus Franța

1999 Rivaldo FC Barcelona Brazilia

2000 Luís Figo Real Madrid Portugalia

2001 Michael Owen Liverpool FC Anglia

2002 Ronaldo Real Madrid Brazilia

2003 Pavel Nedvěd Juventus Cehia

2004 Andriy Shevchenko AC Milan Ucraina

2005 Ronaldinho FC Barcelona Brazilia

2006 Fabio Cannavaro Real Madrid Italia

2007 Kaká AC Milan Brazilia

2008 Cristiano Ronaldo Manchester United Portugalia

2009 Lionel Messi FC Barcelona Argentina

2010 Lionel Messi FC Barcelona Argentina

2011 Lionel Messi FC Barcelona Argentina

2012 Lionel Messi FC Barcelona Argentina

2013 Cristiano Ronaldo Real Madrid Portugalia

2014 Cristiano Ronaldo Real Madrid Portugalia

2015 Lionel Messi FC Barcelona Argentina

2016 Cristiano Ronaldo Real Madrid Portugalia

2017 Cristiano Ronaldo Real Madrid Portugalia

2018 Luka Modrić Real Madrid Croația

2019 Lionel Messi FC Barcelona Argentina

2020 nu s-a acordat din cauza pandemiei de Covid

2021 Lionel Messi Paris Saint-Germain Argentina

2022 Karim Benzema Real Madrid Franța

2023 Lionel Messi Inter Miami Argentina

2024 Rodri Manchester City Spania

2025 Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain Franța

Balonul de Aur feminin

2018 Ada Hegerberg Olympique Lyonnais (acum OL Lyonnes) Norvegia

2019 Megan Rapinoe Reign FC (acum Seattle Reign FC) USA

2020 nu s-a acordat din cauza pandemiei de Covid

2021 Alexia Putellas FC Barcelona Spania

2022 Alexia Putellas FC Barcelona Spania

2023 Aitana Bonmatí FC Barcelona Spania

2024 Aitana Bonmatí FC Barcelona Spania

2025 Aitana Bonmatí FC Barcelona Spania

Lista scurtă a celor 30 de fotbaliști nominalizați pentru Balonul de Aur 2026:

Jude Bellingham (Anglia, Real Madrid); Pau Cubarsí (Spania, FC Barcelona); Marc Cucurella (Spania, Chelsea FC, acum la Real Madrid); Ousmane Dembélé (Franța, Paris Saint-Germain FC); Luis Díaz (Columbia, Bayern Munich); Bruno Fernandes (Portugalia, Manchester United); Gabriel (Brazilia, Arsenal); Erling Haaland (Norvegia, Manchester City); Achraf Hakimi (Maroc, Paris Saint-Germain); Harry Kane (Anglia, Bayern Munich); Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Paris Saint-Germain); Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr); Marquinhos (Brazilia, Paris Saint-Germain); Lautaro Martínez (Argentina, Inter Milan); Kylian Mbappé (Franța, Real Madrid); Nuno Mendes (Portugalia, Paris Saint-Germain); Lionel Messi (Argentina, Inter Miami); João Neves (Portugalia, Paris Saint-Germain); Michael Olise (Franța, Bayern Munich); Willian Pacho (Ecuador, Paris Saint-Germain); Julián Quiñones (Mexic, Al-Qadsiah); Declan Rice (Anglia, Arsenal); Rodri (Spania, Manchester City, now with FC Barcelona); Fabián Ruiz (Spania, Paris Saint-Germain); William Saliba (Franța, Arsenal); Ferran Torres (Spania, FC Barcelona, acum la Paris Saint-Germain); Dayot Upamecano (Franța, Bayern Munich); Vinícius Júnior (Brazilia, Real Madrid); Vitinha (Portugalia, Paris Saint-Germain); Lamine Yamal (Spania, FC Barcelona).

Lista celor 30 de candidate la Balonul de Aur 2026 feminin:

Selma Bacha (Franța, OL Lyonnes); Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride); Esmee Brugts (Țările de Jos, FC Barcelona); Klara Bühl (Germania, Bayern Munich); Mariona Caldentey (Spania, Arsenal); Scarlett Camberos (Mexic, Club América); Kerstin Casparij (Țările de Jos, Manchester City); Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City Current); Cata Coll (Spania, FC Barcelona); Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes); Alex Greenwood (Anglia, Manchester City); Patri Guijarro (Spania, FC Barcelona); Caroline Graham Hansen (Norvegia, FC Barcelona); Pernille Harder (Danemarca, Bayern Munich); Yui Hasegawa (Japonia, Manchester City); Rose Lavelle (SUA, Gotham FC); Mapi León (Spania, FC Barcelona, acum la London City Lionesses); Lorena (Brazilia, Kansas City Current); Melvine Malard (Franța, Manchester United, acum la Chelsea); Manaka Matsukubo (Japonia, North Carolina Courage, acum la Chelsea); Vivianne Miedema (Țările de Jos, Manchester City); Ewa Pajor (Polonia, FC Barcelona); Clàudia Pina (Spania, FC Barcelona); Alexia Putellas (Spania, FC Barcelona, acum la London City Lionesses); Wendie Renard (Franța, OL Lyonnes); Alessia Russo (Anglia, Arsenal); Khadija Shaw (Jamaica, Manchester City); Momoko Tanikawa (Japonia, Bayern Munich); Caroline Weir (Scoția, Real Madrid, acum la OL Lyonnes); Tessa Wullaert (Belgia, Inter Milan, acum la Como).