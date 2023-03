A murit Dick Fosbury. Fostul campion olimpic avea 76 de ani

„Cu inima grea trebuie să anunţ că prietenul şi clientul de multă vreme Dick Fosbury a murit liniştit în somn, duminică dimineaţa devreme, după o scurtă recidivă a cancerului”, a scris, pe Instagram, Ray Schulte.

Fosbury a făcut istorie atletism cu faimosul său „flop”. O tehnică de săritură dorsală, când toţi ceilalţi sportivi le foloseau pe cele ale "foarfecei", notează site-ul lefigaro.fr, citat de News.ro.

În 1968, lumea a descoperit această "pasăre ciudată" care plutea pe cerul oraşului Ciudad de Mexico, unde s-au desfăşurat Jocurile. Săritura lui la 2,24 m, record olimpic ca bonus, i-a adus aurul şi posteritatea într-o disciplină unde va rămâne veşnic marele revoluţionar.

Pentru că, dacă cu câţiva ani mai devreme, a stârnit multe critici, îndoieli şi chiar luări în derâdere în drumul său spre Olimpiadă, într-o America în care antrenorii şi observatorii i-au prezis mai degrabă că va avea gâtul rupt decât să câştige o medalie, moştenirea lui rămâne palpabilă peste cincizeci de ani.

„Nu ştiam că cineva din lume poate folosi (această tehnică) şi nu mi-am imaginat niciodată că va revoluţiona disciplina”, a mărturisit cel care nu a reuşit să se califice la Jocurile de la Munchen, după ce a fost nevoit să-şi pună pe pauză cariera sportivă pentru studiile de inginerie civilă.

Pentru a spune că înainte de a da dovadă de inventivitate şi perseverenţă, Fosbury, născut în Portland (Oregon) la 6 martie 1947, s-a descris, în autobiografia sa, „Vrăjitorul din Foz”, drept „cel mai prost săritor în înălţime din stat”.

For the first 72 years at the Olympic Games, athletes jumped forwards in the high jump ????

Then, at Mexico 1968, Dick Fosbury came along with his "Fosbury flop" and changed the sport forever ????pic.twitter.com/AZOwrV6scA