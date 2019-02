Suma primită de un tânăr care a lovit 4 mașini Ferrari

Acum tânărul din Taiwan s-a trezit cu donații de peste 135.000 de lire sterline de la sute de oameni care i-au sărit în ajutor, impresionați de povestea lui, relatează Daily Mail.

Tânărul se afla la serviciu, în tura de noapte, când a început să se simtă rău și a decis să se întoarcă acasă. Numai că, pe drumul de întoarcere spre casă, Lin Chin-hsiang a adormit la volan și a lovit trei mașini Ferrari 488 și un Ferrai F12. Mașinile erau parcate și urmau să fie transportate în alt oraș.

În urma accidentului provocat de Lin, s-a ales cu o factură de 520.000 de lire sterline. Mai mulți oameni au cerut reprezentanților firmei să renunțe la despăgubiri și să îl ierte pe Lin. Unul dintre proprietarii mașinilor a spus că deși îi pare rău de Lin, trebui să acopere daunele mașinii de lux.

Pentru că sărăcia l-a împins să renunțe la școală și să își ajute mama, tânărul nu a avut cum să plătească această sumă uriașă. 830 de oameni din Taiwan au sărit în ajutorul tânărului.

Cei care au donat au strâns mai mult de 135.000 de lire sterline.

În urmă cu cinci ani, tânărul a rămas fără tată, iar de atunci mama sa a fost cea care s-a străduit să îl crească pe el si pe cei doi frați ai săi. Lin s-a angajat la un restaurant local, iar împreună cu mama sa, care deține un mic magazin, întrețineau întreaga familia.

Three smashed Ferraris:

Exhausted Taiwanese delivery driver who crashed into 3 luxury cars has been inundated with donations after his plight and eye-watering repair bill sparked sympathyhttps://t.co/sfpoMfIM5q

????Lin Chin-hsiang works at his family’s incense shop in Taipei pic.twitter.com/bMQtHTvjsr