Turiștii străini, întâmpinați de mizerie și clădiri șubrede în centrul Capitalei

Mizerie, aglomeraţie şi clădiri şubrede, pe toate le descoperă un străin care ajunge în centrul Bucureştiului. Pe vestitul bulevard Magheru, de exemplu, găseşte cinematografe, magazine şi hoteluri închise.

Doar câţiva antreprenori tineri au mai avut curaj să investească în zonă. Primăria Capitalei intenţionează să schimbe centrul oraşului, unde vor apărea mai multe parcări, şi alei pietonale.

Magheru, un bulevard din centrul capitalei, era pe vremuri plin de magazine, restaurante şi cofetarii. Acum, găsim clădiri gata să se prăbuşească, maşini vechi abandonate pe trotuare printre pubele de gunoi şi cinematografe cu lacătul pe uşă.

Cristiana Zgripce, arhitect: ''Am plecat din România în 2003, m-am întors acum un an din Franţa, după 16 ani şi în 2003 când am plecat. L-am lăsat într-o stare mai bună, l-am regăsit acum într-o stare puţin modernizat, neglijență şi în ceea ce priveşte clădirile, magazinele''.

Cristiana Zgripcea, arhitect: ''Arată ca un oraş restructurat, ca o stradă în care nu se investeşte nici timp nici bani. Vedem toate culorile, e o paletă coloristică foarte variată şi din păcate nici intenţie estetică, nicio tentă de restaurare. Există o lege a faţadelor dar n-am putea spune că este aplicată pentru clădirile de pe bulevardul Magheru, fiecare face cum vrea. În marile oraşe europene nu găsim astfel de culori, fiţi atenţi la reclame branduri şi observați că sunt realizate din acelaşi material la toate.Ț

Cristi Opaiţ a vrut acum câţiva ani să investească în fostul service Ciclop, dar a renunţat. Clădirea este marcată cu bulină roşie, semn că se poate prăbuşi la un cutremur mare.

Aşa că a investit 200.000 de euro în acest bistro situat chiar pe Magheru, iar din luna decembrie a primit acordul primăriei să organizeze un festival stradal cu muzica live

Reporter: "Cum arăta locul când aţi venit aici?"

Cristi Opaiţ, patron bistro: "Jalnic, deplorabil, era un loc părăsit. Am ales să-mi deschid o afacere pe bulevardul Magheru pentru că noi credem în această zonă, vrem să o revitalizam. Vrem să readucem la gloria de odinioară acest bulevardul."

Reporter: "Ce aşteptaţi de la autorităţi?"

Cristi Opaiţ: "Implicare şi ajutor pentru clădirile care arată jalnic, locuri de parcare, aşteptam multe, foarte multe''.

La doi paşi de bulevardul Magheru ajungem la Ateneu. O zonă care a crescut în ultimii cinci ani de când autorităţile au refăcut trotuarele şi străzile pietonale.

Călin Căpușan, manager bistro: "S-a învestit, am investit bani pentru a face un loc frumos nu suntem doar noi, sunt mai multe construtcii frumoase."

Reporter: "Cine a investit? Antreprenorii sau autorităţile?"

Călin Căpușan: "Antreprenorii, autorităţile mai putin''.

Pe lângă refacerea clădirilor, bulevardul Magheru are nevoie şi de o reorganizare stradală.

Dan Trif, Ecocivica: "Uitaţi-vă cât e trotuarul de îngust şi o fâşie de aliniament nu rezxista. Trebuie să luăm o bandă de circulaţie o redam spaţiului verde şi pietonal, culoar RATB şi două benzi pe sens de trafic şi aşa se rezolvă profilul bldv. Magheru asta am cerut noi, primăriei căpiţelei, am discutat de multe ori''.

Primăria Capitalei a anunţat că până la sfârşitul acestui an, în urma unui concurs internaţional de urbanism va veni şi cu o soluţii pentru revitalizarea şi reorganizarea Bulevardului Magheru.

Proiectul final ar trebui să includă construcţia de parcări, amenajarea unor trasee pietonale, pieţe urbane dar să vină şi cu propuneri de monumente sau de reamenajare s spaţiilor publice.

Dar nu ştim deocamdată când vor fi puse în practică aceste idei.

