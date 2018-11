Testele grilă la Bac și Evaluare Națională 2019, criticate dur. Ce spun profesorii și planul Ministerului

Scandal imens la Ministerul Educaţiei care a retras de pe site modelele de subiecte cu teste grilă pentru BAC și Evaluarea Națională 2019.

Oficialii au anunţat cu doar 7 luni înaintea începerii examenelor că vor schimba formularea şi punctajul subiectelor de la Bacalaureat şi Evaluarea Naţională de clasa a 8-a şi că la probele scrise elevii vor avea 40% teste grilă. La scurt timp ministerul a publicat pe site şi modelele de subiecte. Un val uriaş de critici s-a declanşat dinspre profesori şi specialişti, iar miercuri seara subiectele au fost retrase de pe site.

Este un scandal uriaş iar potrivit unor surse retragerea subiectelor a fost decisă chiar de ministrul interimar Rovana Plumb. Trebuie menţionat că nu există un ministru al Educaţiei de 35 de zile. Subiectele de la Bacalaureat sau Evaluarea Națională, foarte importante pentru elevii de clasa a 8-a și a 12-a, au fost schimbate peste noapte.

Comisia naţională de evaluare a decis să schimbe aceste subiecte şi să includă teste grilă în primul subiect. Profesorii de matematică şi de specialitate au criticat faptul că aceste subiecte aveau 40 de puncte, din cele 100, plus 10 puncte din oficiu, adică copilului îi era asigurată nota 5. Profesorii au criticat: au spus că era o măsură populistă şi ca subiectele erau foarte uşoare. Plus că să pui grilă la limba romană este nedrept pentru că acolo este o doză mare de subiectivism.

Elevii s-au bucurat foarte tare, dar să nu uitam că orice schimbare pe care ministerul vrea să o facă în legătură cu subiectele de la examene ar trebui făcută cel puţin la începutul anului, nu acum când mai sunt 7 luni până la examene. Ministerul a convocat o şedinţă şi rămâne de văzut dacă vor mai fi modificate pentru că se regândește toată situația şi s-ar putea renunţa la această intenţie, potrivit unor surse.

Rovana Plumb: Vineri, la ora 14:00, voi comunica decizia privind Bacalaureatul și Evaluarea Națională 2019

Ministerul Educaţiei va anunța vineri o decizie cu privire la testele grilă la examenele naţionale de anul viitor, a spus Rovana Plumb pentru Hotnews.

"Eu am solicitat această consultare, pentru că e o decizie pe care o luăm şi care trebuie să vină în sprijinul copiilor, părinţilor, sistemului educaţional. Trebuie să fie fundamentată şi să ţină cont de părerile tuturor factorilor implicaţi. De aceea, am şi retras de pe site ce s-a publicat ieri. Aşa mi se pare normal. Am solicitat această consultare pentru a auzi toate opiniile de la toţi factorii implicaţi şi apoi să luăm o decizie, care va fi comunicată la ora 14.00, la declaraţiile pe care le voi face", a spus Rovana Plumb, ministrul interimar al Educaţiei.

Întrebată ce mesaj are pentru elevii care se pregătesc pentru examenele naţionale, Rovana Plumb a răspuns: "Elevii să aştepte până mâine. Asta este rugămintea. Vrem să luăm decizii bune care să vină în sprijinul lor, pentru că şi noi am trecut prin examene. Necesită o perioadă de pregătire aceste examene, se trece prin perioade sau stări emoionale şi elevii trebuie să ştie la ce se aşteaptă, la fel şi părinţii", a spus Rovana Plumb.

