Sute de motocicliști și-au dat întâlnire în Maramureș. Ce i-a adus împreună

Iubitorii motoarelor pe două roți au participat la concursuri care mai de care mai amuzante, au băut bere, au mâncat pe săturate, iar seara s-a încheiat pe muzică rock.

”- Bine ați venit la noi!

- Bine v-am găsit!

- Cum a fost drumul până aici?

- Super!

- Ne bucurăm și vă mai așteptăm”.

Motociclişti din România, Germania şi Ungaria au fost întâmpinați cu un pahar de pălincă, în Băiuț. Dar numai după ce au coborât din şa. Nu au lipsit nici berea sau grătarele sau jocurile care de care mai trăsnite.

”Pe locuri, fiți gata, start! Fără să puneți piciorul jos de acum, nu contează timpul, doar mușcați de crenvurștiul ăla! A mușcat? Doar Ati, el merge mai departe! Nu contează care mușcă primul. Care mușcă, se califică”.

Pe lângă concursul de mâncat crenvurști, abilitățile participanților au fost puse la încercare și de alte concursuri ce au stârnit râsul celor prezenți.

”Hai, Bubu!!! 3, 4, 5, 6.... Bravo, Bubu! Bubu, Bubu!”.

”Pe locuri, fiți gata, start! Gataaa...”.

Unul dintre concursuri le-a pus la încercare răbdarea şi echilibrul: aceștia au fost nevoiți să meargă cu motoarele cât mai încet, fără să pună picioarele jos. Câștigătorul a fost ultimul ajuns la linia de sosire.

”Pe locuri, fiți gata, start! Hai! Caștigă Black Helmet! Mulțumim, Denisa!”.

Organizatorii așteaptă la eveniment peste 2.000 de oameni

Şi doamnele au ajuns pe două roți la Băiuț. Adriana a venit tocmai de la Alba Iulia.

Adriana Codrean, motociclistă: ”Am venit din Alba Iulia, ieri am ajuns și am venit singură. Conduc maxi-scutere de vreo 15 ani de zile și am avut și un motor, eu îi zic generatorul meu de fericire, când sunt pe motor e super fain totul, atmosfera, comunitatea moto, prietenii pe care ți-i faci. Cine n-o încercat, trebuie să încerce”.

Sorin Cătană, motociclist: ”Prima mea motocicletă a fost în 87, un Hoinar, Mobra Hoinar, după, pe parcursul timpului, am avansat. Motocicleta asta o am din 2014, foarte mult merge în Serbia, Croația, Ungaria. Frații mei Corsarii, umblăm în familie, ei sunt familia mea”.

”Sănătate! Asta-i apă minerală! Hahaha!”.

Organizatorii se așteaptă ca în cele trei zile de distracție să se adune peste 2.000 de oameni.

Csabi Rusiczki, organizator: ”În fiecare, an în august, în jurul datei de Sfânta Maria, ne întâlnim și bem o bere în Maramureș, la Băiuţ. Scopul este să ne destindem după ce lucrăm un an de zile. Avem motocicliști din Germania, Ungaria, din România, din București, Bârlad”.

În pauzele dintre concursuri s-au încins grătarele, iar berea a curs neîncetat. Organizatorii au făcut o tradiție din organizarea acestei întâlniri, care a ajuns la a 11-a ediție.

Dată publicare: 14-08-2022 07:51