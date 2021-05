Sute de câini și pisici sunt abandonate de stăpâni. Ce amenzi riscă cei care le aruncă în stradă

Sute de câini și pisici sfârșesc pe străzi, prin păduri sau pe la ghenele de gunoi. Stăpânii se leapădă fără milă de animale.

Într-un singur adăpost din Brașov au ajuns, în anul pandemiei, 500 de suflete. Situația este similară și în Sibiu. În ciuda eforturilor şi campaniilor de sterilizare gratuită, care sunt în derulare chiar şi acum, prea puţini proprietari apelează la aceasta metodă.

Cinci pui de pisică au fost salvaţi de o asociaţie din Sibiu. Nu mai puțin de 30 au ajuns în adăpost în ultimele zile.

Andreea Rosetti, preşedintele Asociaţiei Animal Life: „Au fost găsiţi într-un tomberon, într-un sac legat, seara, şi domnul care i-a găsit i-a scos. A fost forte inspirat, a deschis imediat, i-a scos şi ne-a sunat”.

În același adăpost, 50 de căței așteaptă ca cineva să se înduplece și să-i adopte.

Adina Durcău, Asociaţia Animal Life: „Sună ba că sunt arunmcati sub un pod, ba că sunt aruncaţi la gunoi, ba că sunt aruncaţi în margine de drum. Şi se întâmplă să ajungi acolo şi câte unul să- găseşti călcat de maşină”.

Radu Benchea, medic veterinar: „La noi, din păcate, exista mitul acesta ca se poate steriliza doar după ce căţeluşa fată odată, cel puţin. Mai ales în mediul rural. Inclusiv fătarea în sine e un stres pentru căţeluşă şi pe ea nu o ajuta cu absolut nimica”.

Membrii asociaţiei încearcă în fiecare an, prin câteva campanii gratuite de sterilizare, să-i atragă pe stăpânii de câini şi pisici.

Pe de altă parte, oamenii legii atrag atenţia că abandonarea puilor reprezintă o infracţiune.

Comisar șef Daniel Romeo Cernucan, Poliţia Animalelor din Sibiu: „Persoanele care săvârşesc astfel de fapte trenuie să înţeleagă că riscă o amendă de până la 3.000 de lei”.

De la debutul pandemiei, doar în judeţul Sibiu au fost salvate peste 700 de animăluțe de care propritarii s-au lepădat.

Adăpostul din Braşov este casă pentru 300 de câini şi 30 de pisici. Animalele au ajuns acolo deshidratate, lovite sau bolnave.

În anul pandemiei, membrii asociației din Brașov s-au văzut nevoiți să preia 500 de animale abandonate. De multe ori, stăpânii le-au îndepărtat de teamă că pot fi purtătoare ale SARS-COV-2.

Delia Boțea, președintele Asociației Care for Dogs: „Chiar dacă echipa noastră e calificată şi ştie ce are de făcut şi îi ajută să îşi depăşească traumele, nu o să putem ajunge la nivelul la care s-ar dezvolta câinele sau la nivelul la care s-ar socializa şi s-ar linişti ca atunci când ajunge într-o casă şi stă pe canapea şi are sentimentul de siguranţă”.

Membrii asociaţiei colaborează cu organizaţii internaţionale pentru a le găsi stăpâni.